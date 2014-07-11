На Широтной появится автобусная полоса

Об этом корреспонденту NashGorod.ru сообщили городской ГИБДД. Правда сделаны они будут за счет нанесения разметки на существующее дорожное полотно, а не строительства нового ряда.
Автобусная полоса пойдет от поворота на ТЭЦ-2, до улицы Пермякова, по самой Пермякова до моста и, не затрагивая разметкой путепровод, продлится по улице Республики до существующей выделенки на перекрестке с улицей Максима Горького.
В ГИБДД добавили, что пока полосы будут оформлены только со стороны ТЭЦ в направлении центра. В перспективе над ними установят комплексы фото- и видеофиксации.
Главная цель нововведения — пересадить часть автомобилистов на общественный транспорт, сократив тем самым пробки в часы пик.