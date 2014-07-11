nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На Широтной появится автобусная полоса

11 июля 2014, 14:45
С 23 июля на улицах Широтной и Пермякова появятся выделенные полосы для общественного транспорта.
Сюжет
Тюмень

Об этом корреспонденту NashGorod.ru сообщили городской ГИБДД. Правда сделаны они будут за счет нанесения разметки на существующее дорожное полотно, а не строительства нового ряда.

Автобусная полоса пойдет от поворота на ТЭЦ-2, до улицы Пермякова, по самой Пермякова до моста и, не затрагивая разметкой путепровод, продлится по улице Республики до существующей выделенки на перекрестке с улицей Максима Горького.

В ГИБДД добавили, что пока полосы будут оформлены только со стороны ТЭЦ в направлении центра. В перспективе над ними установят комплексы фото- и видеофиксации.

Главная цель нововведения — пересадить часть автомобилистов на общественный транспорт, сократив тем самым пробки в часы пик.

#Новости#Дороги#Тюмень#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25