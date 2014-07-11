На площади Единства и Согласия появились красные дорожки

Заместитель руководителя управы Центрального округа Сергей Польянов пояснил, что в зимний период от жителей города поступали жалобы на скользкие дорожки площади, поэтому было принято решение возвести нескользящее покрытие по основным направлениям движения пешеходов. «Часть работ была выполнена в прошлом году, часть — в этом», — добавил он.