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На площади Единства и Согласия появились красные дорожки

11 июля 2014, 12:41
На площади Единства и Согласия в Тюмени появилось нескользящее покрытие для пешеходов. Его смонтировали, потому что зимой на скользкой брусчатке многие горожане падали и получали травмы.

Жительница областного центра Ольга заметила монтаж «красных ковровых дорожек» возле ЦУМа и сообщила в редакцию NashGorod.ru.

Заместитель руководителя управы Центрального округа Сергей Польянов пояснил, что в зимний период от жителей города поступали жалобы на скользкие дорожки площади, поэтому было принято решение возвести нескользящее покрытие по основным направлениям движения пешеходов. «Часть работ была выполнена в прошлом году, часть — в этом», — добавил он.

Протяженность дорожек возле ЦУМа около 400 метров. На их укладку ушло 800 тысяч рублей.

#Новости#Благоустройство#Площадь Единства и Согласия#Управа Центрального округа#Женя#Общество
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