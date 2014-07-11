На доли секунды уснул за рулем: погиб скутерист

Установлено, что 1 сентября 2013 года в четвертом часу утра Булдаков, не имея водительских прав, на автомобиле ИЖ-21251 поехал по делам. Как пояснил водитель, проезжая по улице Барнаульской, он «на доли секунды уснул за рулем». Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со скутером Motolife-50 Matrix под управлением 31-летнего тюменца. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, от которых 3 октября скончался в больнице.