На доли секунды уснул за рулем: погиб скутерист

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Установлено, что 1 сентября 2013 года в четвертом часу утра Булдаков, не имея водительских прав, на автомобиле ИЖ-21251 поехал по делам. Как пояснил водитель, проезжая по улице Барнаульской, он «на доли секунды уснул за рулем». Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со скутером Motolife-50 Matrix под управлением 31-летнего тюменца. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, от которых 3 октября скончался в больнице.
Прокуратура города утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч. 3 ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.