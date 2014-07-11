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Минюст запустил реформу подготовки водителей

11 июля 2014, 15:35
Новые программы обучения водителей и требования к автошколам зарегистрированы Минюстом — первые экзамены по новым правилам пройдут в ГИБДД осенью.

Как пишет «РИА Новости», ряд изменений в закон о безопасности дорожного движения вступил в силу еще 5 ноября. В частности, теперь в водительском удостоверении появится новая категория «М», которая дает право на управление мопедами и легкими квадроциклами, и шесть подкатегорий, а сдавать на права экстерном будет запрещено. В Минобрнауки России должны были в течение 60 дней разработать новые модули и программы обучения будущих водителей.

«Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Минюста сообщает, что приказ Минобрнауки N1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» зарегистрирован ведомством. После того, как документ будет опубликован, он вступит в силу в течение 10 дней.

«Приказ является фактически ключевым документом реформы подготовки водителей. Цель ее — снижение аварийности среди начинающих автомобилистов. Основные нововведения: запрет на сдачу экзаменов экстерном, возможность сдачи экзамена на машине с автоматической коробкой передач, более жесткие требования к сдающим теорию, а также к экзаменаторам», — поясняет газета.

Издание отмечает, что для новичков новый курс обучения станет дольше и дороже, для открывающих новые категории прав водителей с опытом, наоборот, короче и дешевле. После того как приказ вступит в силу, каждая автошкола должна будет согласовать программы обучения с ГИБДД. Такое согласование займет около месяца, а первые экзамены у новых выпускников «ГИБДД примет уже этой осенью».

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