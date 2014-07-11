Минюст запустил реформу подготовки водителей

Как пишет «РИА Новости», ряд изменений в закон о безопасности дорожного движения вступил в силу еще 5 ноября. В частности, теперь в водительском удостоверении появится новая категория «М», которая дает право на управление мопедами и легкими квадроциклами, и шесть подкатегорий, а сдавать на права экстерном будет запрещено. В Минобрнауки России должны были в течение 60 дней разработать новые модули и программы обучения будущих водителей.