Куда сходить в Тюмени в выходные: 11 — 13 июля

Спорт
На базе нового легкоатлетического манежа на Луначарского 12–13 июля пройдет турнир по дзюдо «Большой шлем». В нем примут участие 360 спортсменов из 51 страны мира. Участники соревнований будут бороться не только за медали, но и за денежные награды: призовой фонд турнира — 154 тысячи долларов.
Начало утренних схваток — в 10:00. Финальные поединки начнутся в 16:30 в субботу, 12 июля, и в 17.00 в воскресенье, 13 июля. Стоимость билетов для зрителей — 200 рублей.
Фестиваль
Семейный фестиваль «ФэмилиФэст» пройдет с 12 и 13 июля в молодежном центре Ярковского района (село Щетково, база отдыха). Участников ждут игры для детей и их родителей, детская дискотека, веревочные испытания и танцевальный часовой марафон в стиле «Зумба». Родители могут поиграть в ночную «Мафию» и послушать песни у костра. Подробности в группе фестиваля — http://vk.com/familyfest.
Дети
Традиционный детский Кулинариум по приготовлению вкусных сэндвичей пройдет 13 июля в клубе «Планета боулинг», начало в 12:00. Записаться на участие можно по телефону: 8-922-481-83-65.
Шоу велосипедистов, обучающая игровая программа «Умелый водитель и пешеход!», граффити-рисование, чемпионат «Гонки на радиоуправляемых автомобилях» ждут деток в субботу и воскресенье с 12 до 17 часов в торгово-развлекательном центре «Солнечный».
Танцы
Занятие по контактной импровизации для начинающих пройдет в школе йоги «Мудра» (Урицкого, 5) в субботу с 17 до 19 часов. «Освободитесь от зажатости и начните получать удовольствие от прикосновений», — призывают организаторы занятия. Стоимость разового занятия — 400 рублей.
Мастер-класс
Мастер-класс по коммерческой и рекламной иллюстрации от известных в дизайнерских кругах пары Андрея и Элины Гордеевых пройдет 12 июля в Тюмени. Ребята расскажут о том как найти себя в профессии и в жизни, как зарабатывать любимым делом и как развиваться в профессиональном направлении. Стоимость участия — 1000 рублей. Подробности в группе — http://vk.com/design_gordeevy.
Бесплатные мастер-классы, приуроченные к открытию «Летней музыкальной школы» Romantic Sound, пройдут в Тюмени 12 и 13 июля. Темы — игра на контрабасе, скрипке, бас-гитаре, перкуссии, ударной установке. Также участники мастер-классов узнают о том, как организовать музыкальное мероприятие.
Другое
12 июля состоится экотур в зоопарк под Тюменью. Вести экскурсию будет единственный в Тюмени экогид Павел Ситников. Туристы посетят археологический музей-заповедник на озере Андреевском с юртами и зоопарк на Боровом, не только увидят льва, леопарда, верблюда, но и узнают об их особенностях. Стоимость — 990 рублей с человека, включая обед. Звоните: 55-16-27.
12 июля впервые пройдёт Детский книжный обменник. Он откроется на Малыгина, 51 и будет ждать гостей с 11 до 15 часов. Посетителей ждут игры и аквагрим. Приносите прочитанные детские книги и выбирайте здесь новые.
Фото Алены Бучельниковой
Отправиться в старинное село Нижняя Синячиха в увлекательную поездку тюменцев приглашают в субботу. В программе — посещение фестиваля, посвященного 175-летию Чайковского. Также вы увидите как в старину плели сети и смолили лодки, попробуете себя в роли красильщика домовой росписи, отведаете ухи и станете участником сенокоса. Чтобы записаться, звоните по телефонам 64-01-85, 93-70-88.
Ночь скидок в духе футбольного чемпионата мира состоится в пятницу в ТРЦ «Колумб». С 22 до 1 ночи более 50 магазинов предоставят скидки на товары до 70%. В первом тайме этого футбольного вечера всех покупателей будет встречать живая скульптура футболиста, а во втором лучший футбольный фристайлер Тюмени Антон Павлинов проведет мастер-класс. Он расскажет, как забить гол, как набивать мяч одной ногой, лбом, плечом, как делать трюки в стиле Криштиану Роналду.
На воркшоп для фотографов приглашает фотостудия Artroom. В пятницу в студии будут танцы на шесте, ну а мастера светописи снимут происходящее и поработают со светом. Моделями выступят преподаватели La’Neyla dance studio. Начало в 18 часов. Подробности в группе http://vk.com/artroomwork.
Фото с предыдущего воркшопа, автор — Артем Кононцев
Дружеский обменник Фримаркет ждет тюменцев на Цветном бульваре возле скульптуры «Нежность» 12 июля с 18 до 20 часов. Вы можете принести ненужные, но хорошие вещи, чтобы они обрели нового хозяина, или взять что-то себе.
Прогуляться между Стрелой и Маяком приглашают тюменцев в это воскресенье. Планируется прогуляться мимо каменных немецких домиков, совершить наглое проникновение в закрытые дворы, прыгнуть в яму со зловонной рекой возле Транссибирской магистрали. Встреча на остановке «Революции» в воскресенье в 11 часов. Подробности — http://vk.com/strelamayak.