Куда сходить в Тюмени в выходные: 11 — 13 июля

Ночь скидок в духе футбольного чемпионата мира состоится в пятницу в ТРЦ «Колумб». С 22 до 1 ночи более 50 магазинов предоставят скидки на товары до 70%. В первом тайме этого футбольного вечера всех покупателей будет встречать живая скульптура футболиста, а во втором лучший футбольный фристайлер Тюмени Антон Павлинов проведет мастер-класс. Он расскажет, как забить гол, как набивать мяч одной ногой, лбом, плечом, как делать трюки в стиле Криштиану Роналду.