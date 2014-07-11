Из-за нетрезвых водителей страдают невинные люди

Два пешехода сбиты водителями в Тюмени на пешеходных переходах. На улице Республики, 200 на нерегулируемом пешеходном переходе автомобилем ВАЗ-2104 сбита 57-летняя женщина, она получила ушиб бедра. На регулируемом пешеходном переходе на улице Одесской, 54 водитель автомобиля Suzuki, поворачивая налево, не пропустил 40-летнюю женщину. У этой пострадавшей также ушибы.