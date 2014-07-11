Из-за нетрезвых водителей страдают невинные люди

Как сообщает ГИБДД региона, ночью в Тюмени два пьяных водителя спровоцировали дорожные аварии. На улице Федюнинского столкнулись автомобили Hyundai и Peugeot. Нетрезвый водитель Hyundai не выдержал безопасную дистанцию. В ДТП пострадала 25-летняя водитель Peugeot, у девушки ушиб грудной клетки и травма головы.
В шестом часу утра на улице Мориса Тореза, 12 столкнулись KIA и Skoda. Водитель KIA, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дистанции. 46-летняя пассажирка Skoda ушибла лоб.
Два пешехода сбиты водителями в Тюмени на пешеходных переходах. На улице Республики, 200 на нерегулируемом пешеходном переходе автомобилем ВАЗ-2104 сбита 57-летняя женщина, она получила ушиб бедра. На регулируемом пешеходном переходе на улице Одесской, 54 водитель автомобиля Suzuki, поворачивая налево, не пропустил 40-летнюю женщину. У этой пострадавшей также ушибы.
Утром на перекрестке улиц Парфенова и Рижской в автобусе ПАЗ упала 52-летняя пассажирка, которая не удержалась на повороте. Женщина получила перелом ребер.
Пьяный скутерист въехал в стоящий автомобиль Geely в селе Колесниково Заводоуковского района. 34-летний водитель скутера не справился с его управлением. Мужчина получил рану губы и сотрясение головного мозга.
Фото Госавтоинспекции Тюменской области