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Из-за нетрезвых водителей страдают невинные люди

11 июля 2014, 10:49
Восемь дорожно-транспортных происшествий случилось на дорогах Тюменской области в минувшие сутки, один человек погиб, восемь были ранены.
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Тюмень

Как сообщает ГИБДД региона, ночью в Тюмени два пьяных водителя спровоцировали дорожные аварии. На улице Федюнинского столкнулись автомобили Hyundai и Peugeot. Нетрезвый водитель Hyundai не выдержал безопасную дистанцию. В ДТП пострадала 25-летняя водитель Peugeot, у девушки ушиб грудной клетки и травма головы.

В шестом часу утра на улице Мориса Тореза, 12 столкнулись KIA и Skoda. Водитель KIA, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дистанции. 46-летняя пассажирка Skoda ушибла лоб.

Два пешехода сбиты водителями в Тюмени на пешеходных переходах. На улице Республики, 200 на нерегулируемом пешеходном переходе автомобилем ВАЗ-2104 сбита 57-летняя женщина, она получила ушиб бедра. На регулируемом пешеходном переходе на улице Одесской, 54 водитель автомобиля Suzuki, поворачивая налево, не пропустил 40-летнюю женщину. У этой пострадавшей также ушибы.

Утром на перекрестке улиц Парфенова и Рижской в автобусе ПАЗ упала 52-летняя пассажирка, которая не удержалась на повороте. Женщина получила перелом ребер.

Пьяный скутерист въехал в стоящий автомобиль Geely в селе Колесниково Заводоуковского района. 34-летний водитель скутера не справился с его управлением. Мужчина получил рану губы и сотрясение головного мозга.

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

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