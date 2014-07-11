Горячие новости: трасса Тюмень-Курган, аттракцион и убийство любовницы

Замыкает тройку лидеров новость о раскрытом убийстве женщины. Ее лишил жизни друг и бывший возлюбленный. Мужчина и женщина познакомились по смс-переписке осенью 2013 года и стали периодически встречаться. Спустя несколько месяцев мужчина признался, что женат, и они решили остаться друзьями. Весной 2014 года женщина предложила своему другу материальную помощь в открытии своего дела, и они вместе поехали в село Исетское. По дороге между ними произошла ссора, и женщина пригрозила рассказать об их отношениях супруге. Тогда мужчина решил избавиться от подруги. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. У следователей есть предположение, что мужчина может быть также причастен к убийству женщины, совершенному в 2008 году.