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Горячие новости: трасса Тюмень-Курган, аттракцион и убийство любовницы

11 июля 2014, 17:01
Как погода в середине лета нас не радует солнечными лучами, так и позитивных новостей на минувшей неделе не много. В основном одинаковое количество читателей интересовались реконструкцией трассы Тюмень-Курган, убийством женщины и открытием нового аттракциона.
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Тюмень

Более двух с половиной тысяч читателей заинтересовала новость о реконструкции трассы Тюмень-Курган. В некоторых местах дорогу собираются расширить до четырех полос. Проект сейчас находится на экспертизе. Есть вероятность, что он окажется в программе на 2015–2016 годы.

Одной из самых обсуждаемых тем минувшей недели стало открытие на Цветном бульваре суперэкстремального аттракциона — «Седьмое небо». Самые смелые смогут прокатиться на 40-метровой карусели, изготовленной специально для парка Тюмени. Аттракцион откроют ко Дню города, цена билета будет не дороже 250 рублей.

Замыкает тройку лидеров новость о раскрытом убийстве женщины. Ее лишил жизни друг и бывший возлюбленный. Мужчина и женщина познакомились по смс-переписке осенью 2013 года и стали периодически встречаться. Спустя несколько месяцев мужчина признался, что женат, и они решили остаться друзьями. Весной 2014 года женщина предложила своему другу материальную помощь в открытии своего дела, и они вместе поехали в село Исетское. По дороге между ними произошла ссора, и женщина пригрозила рассказать об их отношениях супруге. Тогда мужчина решил избавиться от подруги. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. У следователей есть предположение, что мужчина может быть также причастен к убийству женщины, совершенному в 2008 году.

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