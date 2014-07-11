ФК «Тюмень» сыграет с «Газовиком» на домашнем поле

«Газовик» — давний соперник «Тюмени». Раньше оренбуржцы играли в Урало-Поволжской зоне второго дивизиона и чуть больше года назад опередили тюменцев на три очка в турнирной таблице, обеспечив себе выход в ФНЛ. Чему научились за прошедший сезон игроки «Газовика», и смогут ли черно-белые противостоять им на равных — узнаем завтра. Начало матча в 20.00.