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ФК «Тюмень» сыграет с «Газовиком» на домашнем поле

11 июля 2014, 11:57
Большинство тюменских любителей футбола сейчас наблюдают за событиями на чемпионате мира в Бразилии, однако и в нашем городе в ближайшие дни пройдет достойный внимания матч. В субботу, 12 июля, на стадионе «Геолог» футбольный клуб «Тюмень» встретится с «Газовиком» из Оренбурга.
Сюжет
Тюмень

Это будет второй для футболистов «Тюмени» матч в рамках ФНЛ. Напомним, 6 июля подопечные Константина Галкина сыграли вничью с астраханской командой «Волгарь». Учитывая, что матч был не только дебютный, но и гостевой, тюменцы показали вполне достойный результат. Особенно отличился Ладо, оформивший дубль.

«Газовик» — давний соперник «Тюмени». Раньше оренбуржцы играли в Урало-Поволжской зоне второго дивизиона и чуть больше года назад опередили тюменцев на три очка в турнирной таблице, обеспечив себе выход в ФНЛ. Чему научились за прошедший сезон игроки «Газовика», и смогут ли черно-белые противостоять им на равных — узнаем завтра. Начало матча в 20.00.

Билеты на игру со вчерашнего дня продаются в кассах стадиона «Геолог». Стоимость билетов для взрослых болельщиков — от 150 до 400 рублей. Проход на матч будет осуществляться через вход № 1 и вход № 2. Зрителей на стадион начнут пускать за час до матча — в 19.00.

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