ФК «Тюмень» сыграет с «Газовиком» на домашнем поле

Это будет второй для футболистов «Тюмени» матч в рамках ФНЛ. Напомним, 6 июля подопечные Константина Галкина сыграли вничью с астраханской командой «Волгарь». Учитывая, что матч был не только дебютный, но и гостевой, тюменцы показали вполне достойный результат. Особенно отличился Ладо, оформивший дубль.
«Газовик» — давний соперник «Тюмени». Раньше оренбуржцы играли в Урало-Поволжской зоне второго дивизиона и чуть больше года назад опередили тюменцев на три очка в турнирной таблице, обеспечив себе выход в ФНЛ. Чему научились за прошедший сезон игроки «Газовика», и смогут ли черно-белые противостоять им на равных — узнаем завтра. Начало матча в 20.00.
Билеты на игру со вчерашнего дня продаются в кассах стадиона «Геолог». Стоимость билетов для взрослых болельщиков — от 150 до 400 рублей. Проход на матч будет осуществляться через вход № 1 и вход № 2. Зрителей на стадион начнут пускать за час до матча — в 19.00.