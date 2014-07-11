Еще и лета толком не было, а утонувших — не меньше десятка

На встрече с журналистами главный государственный инспектор Тюменской области по маломерным судам Сергей Каплин рассказал, что с начала года из водоемов области подняли 12 тел. Это и горе-купальщики, и беспечные рыбаки, пренебрегшие спасательным жилетом. Сергей Каплин сразу же оговорился, что на самом деле утонувших больше: статистика ГИМС отстает от реальной жизни. В частности, пока в официальных цифрах не учтены люди, чьи тела еще не найдены и остаются под водой, а также случаи, когда по факту гибели на воде проводят проверку следователи.
Если посчитать все известные СМИ случаи, выходит, что с начала лета в водоемах Тюменской области утонуло никак не меньше десяти человек. В Ялуторовске молодой человек утонул в водоеме, в котором скапливались талые воды, в Исетском районе водолазы выловили тело мужчины, который решил искупаться пьяным, а еще для одного парня трагически закончилось ныряние с баржи. Ранее сообщалось о погибших на озере Цимлянском, в тобольском Иртыше и озере Баевка в Новой Заимке. На пресс-конференции Сергей Каплин упомянул, что этим летом уже открыт счет погибшим на самых опасных водоемах региона. В озере Андреевском утонул один человек, в реке Тура — двое тюменцев.
В официальную статистику ГИМС не попали трагические случаи, произошедшие с маленькими детьми. Интернет-портал Nashgоrod.ru уже сообщал о девочке, утонувшей в термальном бассейне на Яру, пока ее родители играли в волейбол. Сегодня редакции стало известно об еще одном происшествии: в конце июня в одном из населенных пунктов юга Тюменской области в реке утонули двое детей — 6 и 7 лет. Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, малыши росли в многодетной семье. Их мама приехала из роддома с четвертым ребенком и обнаружила, что двоих отпрысков нет дома. Она отправила старшего сына искать их, и мальчик нашел одежду малышей на берегу речки. Позже мать нашла в воде тела детей. По данному факту проводится проверка.
На пресс-конференции Сергей Каплин в очередной раз отметил, что все трагические происшествия случились на водоемах, где купание запрещено, и призвал тюменцев отдыхать на официальных пляжах. Их в регионе 19. Жителям областного центра доступны два бесплатных пляжа — на прудах Утином и Южном, а также пять коммерческих — на базах отдыха «Верхний бор», «Липовое» и у Лесного пруда. Там дежурят спасатели, которые, если понадобятся, придут на помощь купальщикам. Сергей Каплин рассказал, что этим летом такие случаи уже были.
Напомним, что в этом году у водоемов, где чаще всего происходят несчастные случаи — в зоне отдыха Заречных микрорайонов, в районе моста Влюбленных и Воронинского моста, а также на озере Круглом на Мысу — дежурят мобильные отряды, члены которых предупреждают людей от рискованных действий. По словам Сергея Каплина, с начала купального сезона спасатели остановили от входа в воду порядка десяти человек.