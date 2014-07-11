Еще и лета толком не было, а утонувших — не меньше десятка

В официальную статистику ГИМС не попали трагические случаи, произошедшие с маленькими детьми. Интернет-портал Nashgоrod.ru уже сообщал о девочке, утонувшей в термальном бассейне на Яру, пока ее родители играли в волейбол. Сегодня редакции стало известно об еще одном происшествии: в конце июня в одном из населенных пунктов юга Тюменской области в реке утонули двое детей — 6 и 7 лет. Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, малыши росли в многодетной семье. Их мама приехала из роддома с четвертым ребенком и обнаружила, что двоих отпрысков нет дома. Она отправила старшего сына искать их, и мальчик нашел одежду малышей на берегу речки. Позже мать нашла в воде тела детей. По данному факту проводится проверка.