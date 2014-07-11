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Дорожный патруль 55+: на бабушек особая надежда

11 июля 2014, 10:04
Во второй раз на тюменские дороги вышел дежурить волонтерский отряд пенсионеров «Дорожный патруль 55+».

Во второй раз на тюменские дороги вышел дежурить волонтерский отряд пенсионеров «Дорожный патруль 55+».

Позитивные бабушки в ярких косынках и жилетах раздали пешеходам и велосипедистам листовки по безопасности дорожного движения и попросили их не нарушать ПДД.

Как пояснила руководитель психологической службы Областного геронтологического центра Лилия Гимадиева, для пенсионеров участие в подобных акциях очень важно. Это позволяет им почувствовать себя нужными городу и обществу. «Они с удовольствием участвуют в таких мероприятиях. Я вижу — у них глаза горят», — добавила она.

Участница акции Мария Ильинична рассказала, что сама всегда переходит дорогу только по переходу — жизнь дороже.

«К акции все отнеслись с пониманием, только бабушки пожаловались на велосипедистов, которые их не всегда слушались и пересекали дорогу верхом на велосипеде, — прокомментировала мероприятие руководитель отдела пропаганды областной Госавтоинспекции Анжела Борисова. — Профилактика безопасности дорожного движения необходима, и на пенсионеров у нас особая надежда. Потому что сегодня бабушки взяли листовки с собой, чтобы раздавать их своим друзьям и знакомым, а также во дворах и на дачах».

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