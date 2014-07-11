Дорожный патруль 55+: на бабушек особая надежда

«К акции все отнеслись с пониманием, только бабушки пожаловались на велосипедистов, которые их не всегда слушались и пересекали дорогу верхом на велосипеде, — прокомментировала мероприятие руководитель отдела пропаганды областной Госавтоинспекции Анжела Борисова. — Профилактика безопасности дорожного движения необходима, и на пенсионеров у нас особая надежда. Потому что сегодня бабушки взяли листовки с собой, чтобы раздавать их своим друзьям и знакомым, а также во дворах и на дачах».