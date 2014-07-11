Дорожный патруль 55+: на бабушек особая надежда

Во второй раз на тюменские дороги вышел дежурить волонтерский отряд пенсионеров «Дорожный патруль 55+».
Позитивные бабушки в ярких косынках и жилетах раздали пешеходам и велосипедистам листовки по безопасности дорожного движения и попросили их не нарушать ПДД.
Как пояснила руководитель психологической службы Областного геронтологического центра Лилия Гимадиева, для пенсионеров участие в подобных акциях очень важно. Это позволяет им почувствовать себя нужными городу и обществу. «Они с удовольствием участвуют в таких мероприятиях. Я вижу — у них глаза горят», — добавила она.
Участница акции Мария Ильинична рассказала, что сама всегда переходит дорогу только по переходу — жизнь дороже.
«К акции все отнеслись с пониманием, только бабушки пожаловались на велосипедистов, которые их не всегда слушались и пересекали дорогу верхом на велосипеде, — прокомментировала мероприятие руководитель отдела пропаганды областной Госавтоинспекции Анжела Борисова. — Профилактика безопасности дорожного движения необходима, и на пенсионеров у нас особая надежда. Потому что сегодня бабушки взяли листовки с собой, чтобы раздавать их своим друзьям и знакомым, а также во дворах и на дачах».