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Забил мать табуреткой за то, что не приготовила поесть

10 июля 2014, 11:54
В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя села Бердюжье, который забил до смерти родную мать за то, что та не приготовила ему поесть. Молодой человек обвиняется по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области, 10 июня текущего года молодой человек, находясь дома, поссорился с матерью из-за того, что она не приготовила ему пищу. В ходе ссоры разгоряченный алкоголем сын толкнул мать, и она упала на пол. После этого парень сильно избил женщину деревянным табуретом. Пострадавшая скончалась от полученных травм, а ее сын пошел в гости к родственникам, где продолжил распивать алкоголь.

Через 15 часов после совершения преступления подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершается, в ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру.

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