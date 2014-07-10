Забил мать табуреткой за то, что не приготовила поесть

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области, 10 июня текущего года молодой человек, находясь дома, поссорился с матерью из-за того, что она не приготовила ему пищу. В ходе ссоры разгоряченный алкоголем сын толкнул мать, и она упала на пол. После этого парень сильно избил женщину деревянным табуретом. Пострадавшая скончалась от полученных травм, а ее сын пошел в гости к родственникам, где продолжил распивать алкоголь.