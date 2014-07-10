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В Восточном округе 5 обновленных остановок

10 июля 2014, 17:52
В Восточном округе города Тюмени появились новые остановки: «Сквер Депутатов», «Современник», «Управа Восточного округа».

Несколько остановочных пунктов Восточного округа получили новые названия. Как информирует горожа пресс-служба городской администрации, остановочный пункт «ул. Широтная» переименован в «Сквер Депутатов». Остановкам на ул. Олимпийской в прямом и обратном направлениях, называвшимся «Сквер Депутатов», присвоено название «Современник». Двум остановочным пунктам на улице 30 лет Победы «Международный колледж» дано новое название «Управа Восточного округа».

Актуальный список остановок общественного транспорта Тюмени доступен на сайте МКУ «Тюменьгортранс». Уточнить название остановочного пункта можно по бесплатному номеру телефона 8-800-300-1924.

#Новости#Тюменьгортранс#Остановки#Женя#Общество
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