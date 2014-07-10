В Восточном округе 5 обновленных остановок

Несколько остановочных пунктов Восточного округа получили новые названия. Как информирует горожа пресс-служба городской администрации, остановочный пункт «ул. Широтная» переименован в «Сквер Депутатов». Остановкам на ул. Олимпийской в прямом и обратном направлениях, называвшимся «Сквер Депутатов», присвоено название «Современник». Двум остановочным пунктам на улице 30 лет Победы «Международный колледж» дано новое название «Управа Восточного округа».