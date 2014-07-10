В Тюмени больше не будет аптек сети «36,6»?

Учредитель группы компаний A.v. E. Тимур Шакая отметил, что суммарная выручка от продажи аптек в регионах превысит затраты на концентрацию в пределах «Золотого кольца». По его мнению, местным игрокам в регионах выгоднее выкупить бизнес аптек сети «прежде, чем мы его начнем улучшать». Шакая указал, что сделки идут по максимальной цене. «Они покупают уход конкурирующего бренда», — считает он.