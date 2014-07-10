В Тюмени больше не будет аптек сети «36,6»?

«Мы шаг за шагом продаем объекты в регионах. До конца года приложим максимум усилий, чтобы распродать или закрыть максимально неэффективные регионы», — приводит слова Саганелидзе агентство экономической информации «Прайм».
Учредитель группы компаний A.v. E. Тимур Шакая отметил, что суммарная выручка от продажи аптек в регионах превысит затраты на концентрацию в пределах «Золотого кольца». По его мнению, местным игрокам в регионах выгоднее выкупить бизнес аптек сети «прежде, чем мы его начнем улучшать». Шакая указал, что сделки идут по максимальной цене. «Они покупают уход конкурирующего бренда», — считает он.
Менеджмент объединенной сети «Аптечной сети 36,6» и A.v. E пока не называет конкретные сделки в регионах, но упомянул о продаже объектов в Уфе и Тюмени.
Объединенная сеть намерена сконцентрироваться на работе в Московском регионе. По словам Саганелидзе, вырученная от продажи региональных объектов сумма позволит «адекватно приобрести аптеки в Москве и области».