nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В кафе разрешили курить электронные сигареты и кальяны

10 июля 2014, 12:37
Роспотребнадзор не будет запрещать фруктовые кальяны и электронные сигареты в кафе, поскольку это не является табакокурением. Об этом заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Сюжет
Тюмень

По его словам, департамент отправил ведомству запрос в связи с тем, что рестораны и кафе запрещали любое курение, так как статус электронных сигарет и фруктовых кальянов был им непонятен. Роспотребназор объяснил, что под запрет попадает только курение табака. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету «Известия».

В конце июня представители Общественной палаты сообщали о намерении проводить рейды по ресторанам и выявлять места, где курят кальяны. В палате обращали внимание, что порой в ресторанах под видом фруктового кальяна подают смесь с табаком, чтобы привлечь гостей и не терять прибыль.

Добавим, закон об охране здоровья от воздействия табачного дыма, предусматривающий поэтапный ввод запретных мер, был принят в 2013 году. С 1 июня этого года закон ужесточился — в силу вступил запрет на курение в ресторанах, барах, поездах, гостиницах. За нарушение нормативного акта предусмотрены штрафы в размере 0,5 — 3 тысяч рублей.

Фото: findcoupon.ru

#Новости#Курение#Законы#Роспотребнадзор#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25