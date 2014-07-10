В кафе разрешили курить электронные сигареты и кальяны

По его словам, департамент отправил ведомству запрос в связи с тем, что рестораны и кафе запрещали любое курение, так как статус электронных сигарет и фруктовых кальянов был им непонятен. Роспотребназор объяснил, что под запрет попадает только курение табака. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету «Известия».