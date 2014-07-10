В кафе разрешили курить электронные сигареты и кальяны

По его словам, департамент отправил ведомству запрос в связи с тем, что рестораны и кафе запрещали любое курение, так как статус электронных сигарет и фруктовых кальянов был им непонятен. Роспотребназор объяснил, что под запрет попадает только курение табака. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету «Известия».
В конце июня представители Общественной палаты сообщали о намерении проводить рейды по ресторанам и выявлять места, где курят кальяны. В палате обращали внимание, что порой в ресторанах под видом фруктового кальяна подают смесь с табаком, чтобы привлечь гостей и не терять прибыль.
Добавим, закон об охране здоровья от воздействия табачного дыма, предусматривающий поэтапный ввод запретных мер, был принят в 2013 году. С 1 июня этого года закон ужесточился — в силу вступил запрет на курение в ресторанах, барах, поездах, гостиницах. За нарушение нормативного акта предусмотрены штрафы в размере 0,5 — 3 тысяч рублей.
Фото: findcoupon.ru