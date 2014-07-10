Участники «Дома 2» откроют в Тюмени магазин

Торжественное открытие состоится в «Магеллане» 11 июля в 15:00. Там можно будет увидеть вживую участников реалити-шоу, взять у них автограф, выпить шампанского. Также запланированы подарки и приятные сюрпризы.
Pinzar.ru — розничная сеть магазинов женской одежды и аксессуаров от действующих участников реалити-шоу «Дом-2». С 2014 года в компании началось производство собственной линии одежды с эксклюзивным дизайном. Сеть насчитывает 2 магазина в Москве и 8 в других городах на территории России.
В ассортименте магазина можно найти плюшевые разноцветные костюмы, женственные платья, джинсы, бейсболки. Есть в интернет-магазине Pinzar и «очки Ray Ban» за 1150 рублей, и тапочки-зайчики.
Дарья Пынзарь (Черных) участвует в «Дом 2» с декабря 2007 года, украинец Сергей Пынзарь — с марта 2008. На шестилетие проекта, у ребят состоялась долгожданная свадьба, а через месяц на свет появился их сынок Артёмка. «Сейчас Пынзари живут на проекте и, по мнению многих участников, являются образцом счастливой семьи», — говорится на официальном сайте «Дом 2».