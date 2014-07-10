nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Участники «Дома 2» откроют в Тюмени магазин

10 июля 2014, 13:02
В Тюмени откроется магазин бренда Pinzar.ru, которым владеют давние участники «Дома 2» Сергей и Дарья Пынзарь.
Сюжет
Тюмень

Торжественное открытие состоится в «Магеллане» 11 июля в 15:00. Там можно будет увидеть вживую участников реалити-шоу, взять у них автограф, выпить шампанского. Также запланированы подарки и приятные сюрпризы.

Pinzar.ru — розничная сеть магазинов женской одежды и аксессуаров от действующих участников реалити-шоу «Дом-2». С 2014 года в компании началось производство собственной линии одежды с эксклюзивным дизайном. Сеть насчитывает 2 магазина в Москве и 8 в других городах на территории России.

В ассортименте магазина можно найти плюшевые разноцветные костюмы, женственные платья, джинсы, бейсболки. Есть в интернет-магазине Pinzar и «очки Ray Ban» за 1150 рублей, и тапочки-зайчики.

Дарья Пынзарь (Черных) участвует в «Дом 2» с декабря 2007 года, украинец Сергей Пынзарь — с марта 2008. На шестилетие проекта, у ребят состоялась долгожданная свадьба, а через месяц на свет появился их сынок Артёмка. «Сейчас Пынзари живут на проекте и, по мнению многих участников, являются образцом счастливой семьи», — говорится на официальном сайте «Дом 2».

#Новости#Дом-2#Магазины#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25