Участники «Дома 2» откроют в Тюмени магазин

Дарья Пынзарь (Черных) участвует в «Дом 2» с декабря 2007 года, украинец Сергей Пынзарь — с марта 2008. На шестилетие проекта, у ребят состоялась долгожданная свадьба, а через месяц на свет появился их сынок Артёмка. «Сейчас Пынзари живут на проекте и, по мнению многих участников, являются образцом счастливой семьи», — говорится на официальном сайте «Дом 2».