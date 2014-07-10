Тюменские женщины с детьми успешно учатся и работают

Как отметил Дмитрий Медведев, любая экономика работает не только за счёт экономических драйверов и не только на статистические показатели, а измеряется успешностью и благополучием семей.
«В современном мире, когда и роль семьи несколько видоизменяется, каждый человек определяет для себя сам, как ему жить, каких целей добиваться, в том числе и в семье. Само по себе государство не может сделать ни одну семью счастливой, основы благополучия закладываются внутри семейного союза, но поддержать социальную устойчивость — это обязанность государства, создать для этого условия. Концепция, которую мы сегодня рассматриваем, отражает две составляющие семейной политики, — с одной стороны, это развитие экономической самостоятельности семьи, а с другой стороны, это государственная поддержка тех, кто не может без этой государственной поддержки обойтись»,- сказал премьер-министр.
По его словам, одной из форм поддержки малоимущих семей является так называемый социальный контракт. Семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию, должны иметь возможность получить помощь в различных формах. Это не только прямое финансирование, это, прежде всего, трудоустройство, переобучение и тд. В рамках этого контракта государство не берёт на себя полное обеспечение малоимущих граждан, а даёт стимул и возможность для преодоления последствий этой трудной жизненной ситуации.
На заседании обсуждались Премьер-министр отметил, что в 2013 году, по данным Росстата, численность женщин в возрасте от 20 до 49 лет, имеющих несовершеннолетних детей, составила около 16 млн человек, из них три четверти, то есть 12 млн женщин, работают.
Региональным опытом в решении этой задачи поделился врио губернатора Тюменской области Владимир Якушев.
В 2012–2014 годах различными формами содействия занятости охвачено более 8 тысяч женщин, воспитывающих детей, обратившихся в органы занятости, из них 6,5 тысяч женщин трудоустроено, более 1600 женщин с детьми прошли обучение и получили новую квалификацию.
Востребованным направлением стало профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Все, прошедшие обучение, возобновляют свою трудовую деятельность по полученным квалификациям. Кроме того, созданы дополнительные условия, позволяющие женщинам более успешно совмещать материнские обязанности с профессиональным обучением. Так, расширен перечень образовательных программ, в том числе высшего образования, успешно функционируют центры дистанционного обучения, предусмотрено обучение по индивидуальному графику. В настоящее время высшее и профессиональное образование получают около четырех тысяч молодых мам.
В регионе активно решается проблема обеспеченности местами в детских садах. С 2010 года создано более 20 тысяч дополнительных мест в дошкольных организациях. Открыты группы для детей раннего возраста, от 1,5 до 3 лет. В результате этого более 12 тысяч молодых мам, воспитывающих детей раннего возраста, получили возможность устроить своих детей в дошкольные организации и приступить к работе.
Вопросы создания условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью включены и в Региональное соглашение между правительством Тюменской области, областным советом профсоюзов и союзом работодателей. Ведется работа с ассоциациями работодателей по увеличению количества рабочих мест с особым режимом работы (неполным рабочим днем, гибким, свободным режимом работы). В 2013 году было заявлено 7 тысяч таких вакансий, это на две тысячи больше чем в 2011 году.
Владимир Якушев отметил, что в Тюменской области созданы и эффективно действуют все необходимые инструменты, чтобы женщина, выйдя из отпуска, связанного с рождением ребенка и его воспитанием, могла найти себе работу.
«Готовясь вернуться на производство или в офис, она может, в рамках региональных программ, повысить свою квалификацию или приобрести более востребованную специальность. Но, все же, главное в этом вопросе желание самой женщины воспользоваться предоставляемыми ей возможностями»,- передает слова врио главы региона его пресс-служба.