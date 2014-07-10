Тюменские женщины с детьми успешно учатся и работают

«В современном мире, когда и роль семьи несколько видоизменяется, каждый человек определяет для себя сам, как ему жить, каких целей добиваться, в том числе и в семье. Само по себе государство не может сделать ни одну семью счастливой, основы благополучия закладываются внутри семейного союза, но поддержать социальную устойчивость — это обязанность государства, создать для этого условия. Концепция, которую мы сегодня рассматриваем, отражает две составляющие семейной политики, — с одной стороны, это развитие экономической самостоятельности семьи, а с другой стороны, это государственная поддержка тех, кто не может без этой государственной поддержки обойтись»,- сказал премьер-министр.