Треть молодых специалистов тратят на поиск первой работы 1–2 месяца

Выяснилось, что на поиск работы у молодых специалистов может уходить не меньше месяца. В среднем, студентам и выпускникам приходится потратить до 7 недель. Треть опрошенных молодых специалистов потратили на поиск первой работы 1–2 месяца. Лишь 3% респондентов заявили, что смогли найти первую работу в течение недели. В четыре раза больше молодых людей потратили на ее поиски более 3 месяцев (12%). Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter.
При этом 68% опрошенных признались, что столкнулись с проблемой недоверия или нежелания работодателя нанимать специалиста без опыта, а 32% сочли все доступные предложения неинтересными. Кроме того, 41% респондентов испытывали трудности в согласовании желаемой зарплаты, а 12% долгое время не могли найти интересую должность с удобным графиком работы. В то же время, ни один из опрошенных молодых специалистов не пожаловался на то, что по его специальности не было профильных предложений.
Каждый второй опрошенный HeadHunter и Career.ru молодой специалист признался, что первую работу было найти непросто, а каждый пятый приложил к этому очень много усилий. В то же время 21% опрошенных заявили, что в принципе, особых сложностей они не испытали.
Добавим, опрос проведен HeadHunter и порталом для молодых специалистов Career.ru 1 мая — 30 июля 2014 года среди 1154 молодых специалистов из Уральского региона.
Фото: sibreclama.ru