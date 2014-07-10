Треть молодых специалистов тратят на поиск первой работы 1–2 месяца

При этом 68% опрошенных признались, что столкнулись с проблемой недоверия или нежелания работодателя нанимать специалиста без опыта, а 32% сочли все доступные предложения неинтересными. Кроме того, 41% респондентов испытывали трудности в согласовании желаемой зарплаты, а 12% долгое время не могли найти интересую должность с удобным графиком работы. В то же время, ни один из опрошенных молодых специалистов не пожаловался на то, что по его специальности не было профильных предложений.