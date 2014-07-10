Топ-10 популярных авто в России

Как пишет портал Avtonovostidnya.ru, Hyundai Solaris, который прочно удерживает вторую позицию, приобрели 10,6 тысяч человек, то есть практически столько же, сколько и в прошлом году за этот месяц. Напомним, что в прошлом месяце на автозаводе компании Hyundai запущено производство обновленного «Соляриса».
3 место осталось за KIA Rio, который также получил пакет обновлений. Модель в июне продана в количестве 8,7 тысяч единиц, но здесь уже наблюдался 8-процентный прирост продаж.
Универсал Lada Largus, как и в мае, занял 4-ю позицию с результатом 7 тысяч проданных автомобилей (+39%). Отметим, что в конце осени на рынке ожидается появление его «внедорожной» версии Largus Cross с завышенным дорожным просветом.
Замыкает первую пятерку кроссовер Renault Duster, который приобрели 6,1 тысяч человек. Правда, спрос на модель снизился на 19%.
На шестом месте расположился Volkswagen Polo. Седан в июне продан в количестве 5,4 тысяч единиц. Спрос на эту модель снизился на 21%.
У другого седана Renault Logan (7 место), напротив, растет количество покупателей. Модель приобрели 5,2 тысяч человек (+18%), поэтому в июле у нее есть все шансы догнать не только Volkswagen Polo, но и Renault Duster. Рост популярности «Логана», скорее всего, обусловлен выходом на рынок седана второго поколения, который собирают на «АвтоВАЗе».
Аналогичной причиной можно объяснить и стремительное увеличение спроса на кроссовер Nissan Qashqai. Сегодня на рынке также присутствует новое второе поколение модели, с появлением которого продажи «Кашкая», да и компании Nissan, быстро начали расти. Кроссовер в июне приобрели 4,2 тысяч покупателей (+73%).
На девятом месте оказалась Lada Kalina с результатом 3,9 тысяч проданных авто (+33%). Модель также получила «внедорожную» модификацию. Дебют Kalina Cross на рынке намечен уже в сентябре.
И, наконец, замыкает первую десятку седан Nissan Almera. Как и Nissan Qashqai, эта модель сегодня фактически «делает кассу» японскому автопроизводителю в России. Машину в прошлом месяце приобрели 3,7 тысяч покупателей (+217%).