Топ-10 популярных авто в России

Состав десятки наиболее популярных на российском авторынке автомобилей по результатам продаж в июне остался таким же, как и в мае. Лидер по объему реализации по-прежнему Lada Granta — бестселлер авторынка за месяц разошелся тиражом в 13 тысяч автомобилей, что на 24% меньше, чем было продано в июне 2013-го.

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