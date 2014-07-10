Шумный магазин «Пятерочка» мешает соседям

Расследование, организованное ведомством, показало, что измеренный уровень звука в квартире подателя жалобы не соответствует СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Таким образом, ЗАО «ТД «Перекресток» — владелец магазина «Пятерочка» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.4 КоАП РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений. Эти материалы были направлены федеральному судье Ленинского районного суда, который в июне 2014 года признал ЗАО виновным.