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Шумный магазин «Пятерочка» мешает соседям

10 июля 2014, 14:31
Одному из жителей многоэтажки по улице Федюнинского, 7б в Тюмени стал мешать шум от оборудования магазина «Пятерочка», и он обратился в областной Роспотребнадзор.

Расследование, организованное ведомством, показало, что измеренный уровень звука в квартире подателя жалобы не соответствует СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Таким образом, ЗАО «ТД «Перекресток» — владелец магазина «Пятерочка» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.4 КоАП РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений. Эти материалы были направлены федеральному судье Ленинского районного суда, который в июне 2014 года признал ЗАО виновным.

Наказанием стало приостановление работы системы вентиляции универсама «Пятерочка» ЗАО «ТД «Перекресток» на 30 суток, сообщает местный Роспотребнадзор.

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