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Продавцов контрафактных сигнализаций наказывает полиция

10 июля 2014, 12:03
Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Тюмени проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление нарушителей, продающих поддельную продукцию с использованием известных брендов.
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УМВД

Только на прошлой неделе полицейскими выявлено два недобропорядочных продавца. Тюменцы размещали на рекламных сайтах в сети Интернет объявления о продаже автомобильных сигнализаций по ценам, несколько заниженным относительно рыночной стоимости.

Один из подозреваемых хранил продукцию на складе организации, в которой трудоустроен. Второй продавец хранил дома и сам лично осуществлял доставку по месту требования покупателя, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.

Стражами правопорядка изъято 19 единиц автомобильных сигнализаций на сумму более 100 тысяч рублей. В проверочных мероприятиях участвовал также представитель одного из товаропроизводителей, который предварительно подтвердил имеющиеся признаки контрафактности продукции.

По результатам проведенной товароведческой экспертизы оба лица, у которых была изъята продукция, привлечены к административной ответственности за незаконное использование товарного знака.

Аналогичные мероприятия будут продолжены и в дальнейшем.

#Новости#УМВД#Тюмень#Автосигнализация#Транспорт#Olga#Общество
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