Продавцов контрафактных сигнализаций наказывает полиция

Только на прошлой неделе полицейскими выявлено два недобропорядочных продавца. Тюменцы размещали на рекламных сайтах в сети Интернет объявления о продаже автомобильных сигнализаций по ценам, несколько заниженным относительно рыночной стоимости.
Один из подозреваемых хранил продукцию на складе организации, в которой трудоустроен. Второй продавец хранил дома и сам лично осуществлял доставку по месту требования покупателя, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.
Стражами правопорядка изъято 19 единиц автомобильных сигнализаций на сумму более 100 тысяч рублей. В проверочных мероприятиях участвовал также представитель одного из товаропроизводителей, который предварительно подтвердил имеющиеся признаки контрафактности продукции.
По результатам проведенной товароведческой экспертизы оба лица, у которых была изъята продукция, привлечены к административной ответственности за незаконное использование товарного знака.
Аналогичные мероприятия будут продолжены и в дальнейшем.