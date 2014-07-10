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Полицейские выбивали показания из задержанных: проводится проверка

10 июля 2014, 09:48
Двое сотрудников одного из подразделений МО МВД России «Заводоуковский» подозреваются в том, что они выбивали признательные показания из задержанных. Проводится служебная проверка.
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Полиция

«9 июля в ГУ МВД России поступила информация о возбуждении уголовных дел в отношении полицейских. Они подозревается в том, что в помещении отдела с целью получения признательных показаний, нанесли телесные повреждения местным жителям, задержанным за кражу. Руководством УМВД России по Тюменской области дано указание о проведении тщательной служебной проверки», — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

В случае установления вины полицейские будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, меры дисциплинарного характера будут применены к их непосредственным руководителям.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области уточнили, что обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия пока предъявлено только одному заводоуковскому полицейскому. Он взят под стражу. Причастность к совершению указанного преступления ещё одного сотрудника полиции устанавливается.

#Новости#Заводоуковск#Полиция#Таня#Общество
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