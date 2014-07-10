Полицейские выбивали показания из задержанных: проводится проверка

«9 июля в ГУ МВД России поступила информация о возбуждении уголовных дел в отношении полицейских. Они подозревается в том, что в помещении отдела с целью получения признательных показаний, нанесли телесные повреждения местным жителям, задержанным за кражу. Руководством УМВД России по Тюменской области дано указание о проведении тщательной служебной проверки», — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.