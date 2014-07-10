Пассажир упал с мотоцикла и погиб. Водитель скрылся

Сегодня ночью в Сладковском районе на автодороге Покровка — Александровка с мотоцикла ИМЗ упал 21-летний пассажир, он погиб. Водитель мотоцикла, 27-летний житель той же деревни, что и погибший парень, скрылся с места трагедии. Вскоре мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель права управления транспортом не имеет, мотоцикл не зарегистрирован.