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Пассажир упал с мотоцикла и погиб. Водитель скрылся

10 июля 2014, 11:08
Шесть дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Тюменской области 9 июля, один человек погиб, шестеро ранены.
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Тюмень

Сегодня ночью в Сладковском районе на автодороге Покровка — Александровка с мотоцикла ИМЗ упал 21-летний пассажир, он погиб. Водитель мотоцикла, 27-летний житель той же деревни, что и погибший парень, скрылся с места трагедии. Вскоре мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель права управления транспортом не имеет, мотоцикл не зарегистрирован.

В ночь на 9 июля на 38 километре автодороги Абатск — Викулово в кювет опрокинулся автомобиль Mazda из Омской области. Предварительно, причиной аварии послужило превышение скорости движения. 28-летний водитель иномарки, житель села Кормиловка Омской области, погиб. Предположительно, он уснул за рулем, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Днем в кювет на 60 километре автодороги Голышманово — Бердюжье опрокинулся автомобиль Lada Largus. Водитель с 7-летним стажем не смог выбрать безопасную скорость. Пострадали два человека: у 31-летнего водителя рана предплечья и травма головы, у 24-летней пассажирки рана головы и сотрясение головного мозга.

В Заводоуковском районе в кювет опрокинулся мотоцикл, которым управлял 16-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения. У парня перелом носа и травма головы.

Два велосипедиста пострадали вчера в Тюмени. Молодой человек 28-ми лет на велосипеде сбит автомобилем Chevrolet на улице Малыгина. Причина ДТП — нарушение бокового интервала. У велосипедиста перелом ноги. Обстоятельства ДТП выясняются.

3-летняя девочка на велосипеде сбита автомобилем Volkswagen в поселке Комарово. У ребенка травмы головы.

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

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