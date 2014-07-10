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Оставил костер без присмотра — сгорело три дома

10 июля 2014, 16:41
В Тюменской области будут судить мужчину, по вине которого в деревне Новоборовая Викуловского района сгорело три дома. 37-летний Игорь Тимошаров обвиняется по ст. 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем).

Днем 1 мая текущего года пьяный Тимошаров за оградой своего участка поджег мусор и оставил костер без присмотра. В тот день порывы ветра достигали 12 м/с, и спустя некоторое время от перенесенной ветром искры загорелась сухая трава, а за ней и гараж Тимошарова. После этого огонь перебросился на три домовладения и полностью их уничтожил.

Размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 2 миллиона рублей, отметили в пресс-службе прокуратуры области. Там отметили, что обвиняемому грозит наказание в виде штрафа, обязательных работ или даже лишения свободы на срок до 1 года.

#Новости#Тюменская область#Пожары#Таня#Происшествия
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