Необычные напитки спасут от жары

По словам Розы Цику, в состав такого напитка, как молоко, входит много питательных веществ, а по сравнению с аптечным кальцием кальций из молока усваивается почти полностью — на 97%. Молоко не дает лишнему жиру отложиться на органах, а также помогает укрепить кости. Именно молоко эксперт считает оптимальным напитком для утоления жажды в жаркое время. Об этом пишет medikforum.ru.