Необычные напитки спасут от жары

По словам Розы Цику, в состав такого напитка, как молоко, входит много питательных веществ, а по сравнению с аптечным кальцием кальций из молока усваивается почти полностью — на 97%. Молоко не дает лишнему жиру отложиться на органах, а также помогает укрепить кости. Именно молоко эксперт считает оптимальным напитком для утоления жажды в жаркое время. Об этом пишет medikforum.ru.
По-настоящему освежающим напитком летом диетолог называет сыворотку. «В ее состав входит кальций, калий, фосфор и витамины группы В», — пояснила свой выбор Цику. Также, по ее словам, вполне уместным в жаркое время будет какао. «Этот напиток, благодаря своим лечебным свойствам, препятствует процессам старения организма и снижает риск развития диабета. А ввиду содержания серотонина горячий шоколад дарит ощущение бодрости и энергии», — объяснила эксперт, почему полезно пить какао. Другим важным напитком лета медики считают зеленый чай, который содержит целый комплекс витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, способствует снижению сахара в крови, ускорению обмена веществ и предотвращению диабета.
Фото: medikforum.ru