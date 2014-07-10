nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Необычные напитки спасут от жары

10 июля 2014, 14:43
Употребление многих напитков, ставших популярным питьем летом, подвергается в последнее время критике со стороны врачей. Фруктовые чаи, морсы, соки, компоты — многое из того, что выбирают люди для утоления жажды летом, содержит слишком много сахара и слишком мало полезных организму компонентов.
Сюжет
Тюмень

По словам Розы Цику, в состав такого напитка, как молоко, входит много питательных веществ, а по сравнению с аптечным кальцием кальций из молока усваивается почти полностью — на 97%. Молоко не дает лишнему жиру отложиться на органах, а также помогает укрепить кости. Именно молоко эксперт считает оптимальным напитком для утоления жажды в жаркое время. Об этом пишет medikforum.ru.

По-настоящему освежающим напитком летом диетолог называет сыворотку. «В ее состав входит кальций, калий, фосфор и витамины группы В», — пояснила свой выбор Цику. Также, по ее словам, вполне уместным в жаркое время будет какао. «Этот напиток, благодаря своим лечебным свойствам, препятствует процессам старения организма и снижает риск развития диабета. А ввиду содержания серотонина горячий шоколад дарит ощущение бодрости и энергии», — объяснила эксперт, почему полезно пить какао. Другим важным напитком лета медики считают зеленый чай, который содержит целый комплекс витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, способствует снижению сахара в крови, ускорению обмена веществ и предотвращению диабета.

Фото: medikforum.ru

#Новости#Напитки#Здоровье#Тюмень#Жара#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25