Народный фронт охотится на дорогие авто чиновников

Теперь проверкой всех фактов любви госуправленцев к шикарным авто займется Кремль. Как пишет портал «Новости Госзакупок», эпизодов, зафиксированных ОНФ, набралось немало — документ в семь страниц будут изучать кремлевские контролеры.
Есть одно обстоятельство, вызывающие вопросы, законодательно ни в каких актах не прописано, какова же должна быть максимальная цена при покупке автомобиля для нужд чиновников. В таком случае, не понятно от чего отталкивались специалисты ОНФ. Хотя есть регионы, которые установили эти нормативы сами, есть законопроекты, так и не получившие подтверждения, но суть, которых сводится именно сдерживанию аппетитов чиновников с предложением различных ценовых планок для авто.
ОНФ дает данные о нарушениях, опираясь на законы, в рамках которых были объявлены тендеры. За конец прошлого года было выявлено 4 аукциона, проведенных по 94-ФЗ. Нарушения, которые там обнаружили, подразумевают ограничение конкуренции и выбор конкретного производителя при покупке автомобиля.
За половину 2014 года среди тендеров, объявленных по 44-ФЗ, фронтовики насчитали 65 млн излишних трат бюджета на автомобили. Среди закупок по 223-ФЗ сумма перерасхода составила 138,5 млн рублей.
Как правило, активисты Народного фронта отправляли запросы на места, с целью выяснить обоснование трат чиновников на автомобили. Так, например, Управление государственных закупок Тюменской области купило автомобиль за 3,4 млн рублей. По словам начальника управления, приобретен микроавтобус для представительских нужд и закупка оправдана.
Банк ВТБ купил Mersedes-Benz почти за 10 млн рублей. Руководство ответило, что действовало согласно нормативам организации, и автомобиль действительно превышает установленную цену, но разницу покрыл сотрудник банка из личных средств. Зачем калининградской таможне Audi A6 за 3,4 млн рублей объяснений не поступило.
Работу, проделанную ОНФ, можно считать отчетной в рамках нового законодательства о закупках, которое предполагает осуществление общественного контроля и мониторинга государственных тендеров независимыми общественными активистами.