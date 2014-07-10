Народный фронт охотится на дорогие авто чиновников

Есть одно обстоятельство, вызывающие вопросы, законодательно ни в каких актах не прописано, какова же должна быть максимальная цена при покупке автомобиля для нужд чиновников. В таком случае, не понятно от чего отталкивались специалисты ОНФ. Хотя есть регионы, которые установили эти нормативы сами, есть законопроекты, так и не получившие подтверждения, но суть, которых сводится именно сдерживанию аппетитов чиновников с предложением различных ценовых планок для авто.