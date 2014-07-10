Имена некоторых участников «Большого шлема» держат в секрете

Об этом сообщил генеральный менеджер сборной России Эцио Гамба, отметив также, что девять самых рейтинговых российских дзюдоистов не будут принимать участие в «Большом шлеме». Дело в том, что турнир пройдет незадолго до чемпионата мира по дзюдо в Челябинске, поэтому в целях сохранения сил и здоровья сильнейших спортсменов представитель сборной России решил делегировать на участие в «Большом шлеме» других дзюдоистов. Загадкой остаются и имена некоторых иностранных спортсменов — не все команды полностью сформированы. О том, кто именно будет участвовать в турнире «Большой шлем», станет известно на жеребьевке, которая состоится в тюменском технопарке 11 июля.