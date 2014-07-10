Имена некоторых участников «Большого шлема» держат в секрете

Об этом сообщил генеральный менеджер сборной России Эцио Гамба, отметив также, что девять самых рейтинговых российских дзюдоистов не будут принимать участие в «Большом шлеме». Дело в том, что турнир пройдет незадолго до чемпионата мира по дзюдо в Челябинске, поэтому в целях сохранения сил и здоровья сильнейших спортсменов представитель сборной России решил делегировать на участие в «Большом шлеме» других дзюдоистов. Загадкой остаются и имена некоторых иностранных спортсменов — не все команды полностью сформированы. О том, кто именно будет участвовать в турнире «Большой шлем», станет известно на жеребьевке, которая состоится в тюменском технопарке 11 июля.
На встрече с журналистами присутствовал также победитель прошлогоднего турнира тюменец Григорий Сулемин. Он сказал, что примет участие и в нынешних соревнованиях, и пообещал держать марку: «Конечно, родные стены помогают, и я обещаю, что я вас не разочарую, поэтому смело болейте за меня». Также Сулемин признался, что ему бы хотелось встретиться на татами с представителями Южной Кореи и Японии, поскольку он предпочитает бороться только с сильнейшими.
Сама пресс-конференция была первым мероприятием, проходившим в стенах нового легкоатлетического манежа. По словам директора департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрия Грамотина, готовность к соревнованиям практически стопроцентная. Он заверил, что никаких накладок не будет. Также Грамотин рассказал об особенностях манежа: «Возможности новой спортивной арены кратно превышают достоинства всех имеющихся спортивных центров города. Трибуны, установленные в манеже, мобильные и при необходимости могут быть использованы на любой площадке Тюмени — как внутри помещений, так и на улице».
Дмитрий Грамотин посоветовал тюменцам поскорее приобретать билеты на соревнования, так как их остается все меньше, а интерес со стороны гостей из других регионов и стран не утихает. Билеты стоят 200 рублей, их можно купить как в городских кассах, так и в интернете.
Добавим, что символом турнира «Большой шлем» будет соболь-дзюдоист Татамик — такое имя для зверька в кимоно выбрали интернет-пользователи. За вариант «Татамик» проголосовало более 30% респондентов. В шорт-лист имен для соболя попали также «Рыжик», «Дзюдоша», «Алекс» и «Елисей».
Александр Безьянов