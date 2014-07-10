День города в Тюмени: карнавала не будет, будет несъедобный торт

Праздничные мероприятия 26 июля будут проходить на территории всего города, но главной площадкой станет Цветной бульвар. Здесь пройдет театрализованное торжественное мини-шествие. Организаторы в этом году решили провести его вместо традиционного большого карнавального шествия.
Тюменцев обещают удивить игрой и разнообразием красок, оригинальным подходом, изысканностью, костюмами, постановкой и многими другими элементами, которых не было раньше.
Праздничная колонна мини-шествия начнет движение 26 июля в 10:45 от цирка по Цветному бульвару до ЦУМа, где будет организована главная сцена города. Торжественное открытие Дня города состоится в 11 часов.
«В торте использованы стразы Swarovski, французские кружева, жемчуг, фотографии и многое другое. Это будет настоящий фурор!»
Главным сюрпризом украшением праздничного шествия станет пятиярусный торт высотой более 1 метра и 70 см в диаметре от ресторанного холдинга «Максим». Торт несъедобен, это арт-объект, над изготовлением которого уже на протяжении полутора месяцев трудится дизайн-группа.
«На сегодняшний день готовность торта составляет 40%, — рассказывает декоратор дизайн-группы Виктория Шилова с творческии стажем 37 лет. — Мы трудимся над ним безостановочно вместе с Ириной Петровой, нам помогают юная художница, выпускница училища искусств, и швея Елена Сороконенко. В таком составе мы на протяжении многих лет занимаемся оформлением крупных городских объектов, но, честно признаться, такая кропотливая глобальная работа в нашей практике первая! В торте использованы стразы Swarovski, французские кружева, жемчуг, фотографии и многое другое. Это будет настоящий фурор!»
По дизайнерской задумке, каждый ярус торта оформлен в определенной тематике. Самый большой, нижний слой украсят специальными медальонами с изображением видов Тюмени. Второй ярус посвящен культурной жизни города, на среднем ярусе расположится эмблема ресторанного холдинга «Максим». 4 ярус будет выполнен в виде карусели диаметром 30 см, самый верхний слой будет посвящен свадебной тематике, сообщает «Тюменский городской многопрофильный центр».
Подарком победителю станет настоящий торт-медалист от ресторанного холдинга «Максим» под названием «Бажена».
Торт поставят на специально изготовленную под него кованую телегу, над которой в настоящее время трудится кузнец. Сопровождать торт на шествии будут официанты ресторанного холдинга, которые помимо обычной трудовой деятельности занимаются подготовкой к шествию с профессиональным хореографом и режиссером.
Каждый желающий по завершении шествия сможет сфотографироваться с тортом, название которому пока еще не придумано.
Объявлен конкурс на лучшее название праздничного торта. До 24 июля варианты названий принимаются в группе «Вконтакте» vk.com/dsimp. 25 июля состоится подведение итогов, 26 июля на Цветном бульваре по завершении шествия пройдет награждение победителя.
Подарком победителю станет настоящий торт-медалист от ресторанного холдинга «Максим» под названием «Бажена». Не так давно торт удостоен золотой медали в Москве и признан самым вкусным тортом в мире!
Для участия в конкурсе необходимо отправить контактные данные (ФИО и номер телефона для связи) на эл. почту [email protected]