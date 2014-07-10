День города в Тюмени: карнавала не будет, будет несъедобный торт

«На сегодняшний день готовность торта составляет 40%, — рассказывает декоратор дизайн-группы Виктория Шилова с творческии стажем 37 лет. — Мы трудимся над ним безостановочно вместе с Ириной Петровой, нам помогают юная художница, выпускница училища искусств, и швея Елена Сороконенко. В таком составе мы на протяжении многих лет занимаемся оформлением крупных городских объектов, но, честно признаться, такая кропотливая глобальная работа в нашей практике первая! В торте использованы стразы Swarovski, французские кружева, жемчуг, фотографии и многое другое. Это будет настоящий фурор!»