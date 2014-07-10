Билет в кино — в обмен на мнение о фильме

Не хотите тратить свои кровно заработанные на билеты в кино, а развлечься желание есть? Хорошо владеете словом и умеете писать интересные тексты? Участвуйте в конкурсе «КиноКритик» от интернет-портала NashGorod.ru и кинотеатра «Синема Парк DeLUXE».
Напишите кинорецензию на фильм, который вы недавно посмотрели кино, и выиграйте пригласительный билет на двоих в один из лучших кинотеатров города. Расскажите, чем вам понравилась или не понравилась кинолента, и обязательно аргументируйте свое мнение.
Вы можете разбирать фильм по косточкам -режиссерскую и операторскую работу, музыку и костюмы, сюжет и актеров, а можете оценивать, удалось ли создать цельное произведение, что этому помогло или помешало.
Требования к рецензиям: нужны своя точка зрения, аргументированность, образность изложения, грамотность. Не пересказывайте сюжет — анализируйте. Объем должен быть не меньше 1500–2000 знаков.