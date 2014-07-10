nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Билет в кино — в обмен на мнение о фильме

10 июля 2014, 10:06
Не хотите тратить свои кровно заработанные на билеты в кино, а развлечься желание есть? Хорошо владеете словом и умеете писать интересные тексты? Участвуйте в конкурсе «КиноКритик» от интернет-портала NashGorod.ru и кинотеатра «Синема Парк DeLUXE».
Сюжет
Тюмень

Не хотите тратить свои кровно заработанные на билеты в кино, а развлечься желание есть? Хорошо владеете словом и умеете писать интересные тексты? Участвуйте в конкурсе «КиноКритик» от интернет-портала NashGorod.ru и кинотеатра «Синема Парк DeLUXE».

Напишите кинорецензию на фильм, который вы недавно посмотрели кино, и выиграйте пригласительный билет на двоих в один из лучших кинотеатров города. Расскажите, чем вам понравилась или не понравилась кинолента, и обязательно аргументируйте свое мнение.

Вы можете разбирать фильм по косточкам -режиссерскую и операторскую работу, музыку и костюмы, сюжет и актеров, а можете оценивать, удалось ли создать цельное произведение, что этому помогло или помешало.

Тексты других рецензий опубликованы в рубрике «Кинокритик» раздела «Афиша» NashGorod.ru.

Делитесь мнениями о фильмах — получайте билеты в кино!

Требования к рецензиям: нужны своя точка зрения, аргументированность, образность изложения, грамотность. Не пересказывайте сюжет — анализируйте. Объем должен быть не меньше 1500–2000 знаков.

#Новости#Рецензия#Кино#Конкурсы#Синема Парк#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25