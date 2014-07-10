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25 тысяч тюменцев идут к врачу по записи через Интернет

10 июля 2014, 16:25
За июнь 2014 года через Интернет на прием к врачу записались около 25 тысяч жителей Тюменской области.
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Тюмень

Однако самым популярным способом по-прежнему остается приход в регистратуру — 388 тысяч человек. На рабочем месте врача свой следующий прием запланировали более 250 тысяч пациентов.

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области, через call-центр записалось более 8 тысяч тюменцев, инфокиоски — 7 тысяч человек. Помимо этого, 159 жителей региона записались к врачу через терминалы «Запсибкомбанка», а терминалом ТТС пока воспользовался только 1 человек.

Напомним, что на сегодняшний день жителям Тюменской области доступны все вышеперечисленные способы записи к врачу. Более того, разрабатывается специальное мобильное приложение, которое позволит записаться на приём к специалисту через смартфон, что ещё больше упростит процедуру.

Фото: smartnews.ru

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