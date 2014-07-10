25 тысяч тюменцев идут к врачу по записи через Интернет

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области, через call-центр записалось более 8 тысяч тюменцев, инфокиоски — 7 тысяч человек. Помимо этого, 159 жителей региона записались к врачу через терминалы «Запсибкомбанка», а терминалом ТТС пока воспользовался только 1 человек.