nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

За пиво на вынос в «запретный» день накажут

9 июля 2014, 16:21
С 8 до 23 часов 26 июля — в день проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города, в областном центре запрещено продавать алкогольную продукцию, в том числе и пиво. Об этом уже сегодня сообщает городская пресс-служба со ссылкой на департамент потребительского рынка.

Ведомство напоминает хозяйствующим субъектам и жителям города, что согласно постановлению администрации города Тюмени от 19.05.2014 № 74-пк «Об установлении в 2014 году дней проведения массовых мероприятий, во время которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции на всей территории города Тюмени 26 июля.

Добавим, что этот запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую при оказании услуг общественного питания, при условии продажи алкогольной продукции для употребления на месте оказания таких услуг. То есть в день «икс» розничная продажа алкогольной продукции возможна лишь внутри ресторанов, кафе, баров, закусочных, кулинарий и иных объектов общественного питания.

Продажа алкогольной продукции на вынос будет расцениваться как незаконная, виновные будут привлекаться к ответственности.

Кроме того, в указанный день продолжают действовать общие запреты, установленные Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в том числе повсеместный запрет розничной продажи алкогольной продукции с 23 до 8 часов.

#Новости#Продажа алкоголя#Штрафы#Алкоголь#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25