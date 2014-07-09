За пиво на вынос в «запретный» день накажут

Ведомство напоминает хозяйствующим субъектам и жителям города, что согласно постановлению администрации города Тюмени от 19.05.2014 № 74-пк «Об установлении в 2014 году дней проведения массовых мероприятий, во время которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции на всей территории города Тюмени 26 июля.
Добавим, что этот запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую при оказании услуг общественного питания, при условии продажи алкогольной продукции для употребления на месте оказания таких услуг. То есть в день «икс» розничная продажа алкогольной продукции возможна лишь внутри ресторанов, кафе, баров, закусочных, кулинарий и иных объектов общественного питания.
Продажа алкогольной продукции на вынос будет расцениваться как незаконная, виновные будут привлекаться к ответственности.
Кроме того, в указанный день продолжают действовать общие запреты, установленные Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в том числе повсеместный запрет розничной продажи алкогольной продукции с 23 до 8 часов.