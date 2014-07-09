За пиво на вынос в «запретный» день накажут

С 8 до 23 часов 26 июля — в день проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города, в областном центре запрещено продавать алкогольную продукцию, в том числе и пиво. Об этом уже сегодня сообщает городская пресс-служба со ссылкой на департамент потребительского рынка.