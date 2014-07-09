За неделю от клещей пострадали 6 детей

Клещевая активность немного спала. Управление Роспотребнадзора сообщает, что за прошедшую неделю в лечебно-профилактические учреждения области обратилось 550 человек (за предыдущую неделю — 637), в том числе детей 56 (за предыдущую неделю — 78). В Тюмени от клещей пострадало 134 человек, в том числе 6 детей.