За неделю от клещей пострадали 6 детей

Количество обратившихся за весь эпидсезон по поводу укусов клещами (12372) больше на 15 % по сравнению с аналогичным периодом сезона 2013 г. (10764). Получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином — 96% пострадавших.
На 7 июля 2014 года зарегистрировано 12 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 20 — иксодовым клещевым боррелиозом.
Акарицидные обработки проведены на 4550 га, что выше уровня прошлого года на 23 % (3700 га).
Вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 78757 человек, из них 16012 дети.
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики клещевого вирусного энцефалита при посещении мест отдыха.
Взрослым жителям г. Тюмени, пострадавшим от укуса клеща, помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Детям до 17 лет нужно обратиться в приемное отделение детского стационара Областной клинической больницы № 2 (ул. Мельникайте, 75)