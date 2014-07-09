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За неделю от клещей пострадали 6 детей

9 июля 2014, 17:41
Клещевая активность немного спала. Управление Роспотребнадзора сообщает, что за прошедшую неделю в лечебно-профилактические учреждения области обратилось 550 человек (за предыдущую неделю — 637), в том числе детей 56 (за предыдущую неделю — 78). В Тюмени от клещей пострадало 134 человек, в том числе 6 детей.

Количество обратившихся за весь эпидсезон по поводу укусов клещами (12372) больше на 15 % по сравнению с аналогичным периодом сезона 2013 г. (10764). Получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином — 96% пострадавших.

На 7 июля 2014 года зарегистрировано 12 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 20 — иксодовым клещевым боррелиозом.

Акарицидные обработки проведены на 4550 га, что выше уровня прошлого года на 23 % (3700 га).

Вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 78757 человек, из них 16012 дети.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики клещевого вирусного энцефалита при посещении мест отдыха.

Взрослым жителям г. Тюмени, пострадавшим от укуса клеща, помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Детям до 17 лет нужно обратиться в приемное отделение детского стационара Областной клинической больницы № 2 (ул. Мельникайте, 75)

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