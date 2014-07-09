Виновницу аварии на трассе за год стажа дважды ловили нетрезвой

Как сообщают в региональной ГИБДД, начинающий водитель со стажем один год спровоцировал дорожную аварию на 31 километре автодороги Тюмень — Омск в девятом часу вечера. Здесь столкнулись «Лада» 15-й модели, Renault и Toyota. Предварительно, «Лада», за рулем которой находилась 22-летняя девушка, выехала на встречную полосу. В ДТП пострадали три человека: у водителя «Лады» перелом бедра, травмы живота и головы, у 30-летнего водителя «Тойоты» рваная рана руки, 40-летний пассажир «Тойоты» получил черепно-мозговую травму.
В свои 22 года водитель «Лады», жительница села Киево, уже два раза задерживалась пьяной за рулем автомобиля. В декабре 2012 года лишена права управления транспортом на два года. В сентябре 2013 года вторично была задержана за рулем в состоянии опьянения, будучи лишенной права управления, в качестве наказания девушке назначен административный штраф в сумме 30 тысяч рублей. Вчера девушка получила тяжелые травмы, была зажата в искореженном автомобиле. По свидетельству медиков, у пострадавшей присутствовали признаки алкогольного опьянения, взяты биосреды на анализ.
45-летняя пассажирка упала в маршрутном автобусе в Тюмени на улице Моторостроителей. Причина случившегося устанавливается. Водитель утверждает, что его подрезал автомобиль. Упавшая пассажирка получила перелом лодыжки.
В пятом часу утра во дворе дома по улице Широтной, 43 у мусорных баков автомобилем «Лада» сбит 32-летний пешеход. По предварительным данным, мужчина сначала голосовал на дороге. Потом они вместе с водителем пили, потом поссорились, водитель пытался уехать, чтобы не завладели его автомобилем. У пострадавшего травма головы. Обстоятельства этой темной истории выясняются.
8-летний ребенок сбит автобусом ПАЗ в селе Викулово. Мальчик играл с другом у соседнего дома, мама рядом красила забор и не уследила за сыном, тот в процессе игры выбежал на дорогу. У мальчика ссадины тела и сотрясение головного мозга.
Фото Госавтоинспекции Тюменской области