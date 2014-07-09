Виновницу аварии на трассе за год стажа дважды ловили нетрезвой

В свои 22 года водитель «Лады», жительница села Киево, уже два раза задерживалась пьяной за рулем автомобиля. В декабре 2012 года лишена права управления транспортом на два года. В сентябре 2013 года вторично была задержана за рулем в состоянии опьянения, будучи лишенной права управления, в качестве наказания девушке назначен административный штраф в сумме 30 тысяч рублей. Вчера девушка получила тяжелые травмы, была зажата в искореженном автомобиле. По свидетельству медиков, у пострадавшей присутствовали признаки алкогольного опьянения, взяты биосреды на анализ.