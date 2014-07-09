В Тюмень прибыли 32 тысячи крошечных цыплят

Они вылупились всего сутки назад в Нидерландах, а сейчас уже прибыли на самолете в наш город. Получила пушистое пополнение компания «Тюменский бройлер».

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