В Тюмень прибыли 32 тысячи крошечных цыплят

В аэропорту «Рощино» 32400 цыплят из Нидерландов встречали специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.
Пернатые новоселы перенесли перелет нормально. Ветеринарные сопроводительные документы на них были в полном порядке, и цыплята без задержки отправились на птицефабрику, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.
Там им предстоит пройти месячный карантин в изолированном помещении, что является дополнительной гарантией от заноса заразных болезней животных из иностранных государств.