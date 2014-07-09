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В Тюмень прибыли 32 тысячи крошечных цыплят

9 июля 2014, 14:38
Они вылупились всего сутки назад в Нидерландах, а сейчас уже прибыли на самолете в наш город. Получила пушистое пополнение компания «Тюменский бройлер».
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Тюмень

В аэропорту «Рощино» 32400 цыплят из Нидерландов встречали специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Пернатые новоселы перенесли перелет нормально. Ветеринарные сопроводительные документы на них были в полном порядке, и цыплята без задержки отправились на птицефабрику, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

Там им предстоит пройти месячный карантин в изолированном помещении, что является дополнительной гарантией от заноса заразных болезней животных из иностранных государств.

#Новости#Россельхознадзор#Тюмень#Тюменский Бройлер#Ирина#Общество
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