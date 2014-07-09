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В деревне Посохово дымит свалка

9 июля 2014, 10:47
Огромное облако или дым? Тюменцы задаются этим вопросом в социальных сетях, выкладывая фотографии неба над городом. Однако, по всей видимости, то, что сняли жители областного центра — все-таки не природное явление: дымит свалка в деревне Посохово.
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Тюмень

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области сообщили, что открытого возгорания на свалке в Посохово нет: мусор тлеет и дымит. В данный момент ситуация находится под контролем сотрудников ведомства.

Напомним, что в деревне Посохово на Московском тракте находится полигон для своза мусора, который официально закрыт уже более года. Однако часть перевозчиков продолжает возить туда мусор неофициально по ночам. Некоторые водители мусоровозов и вовсе выгружают отходы на дороге или в лесу.

Фото Дмитрия Виноходова и Кирилла Битюкова

#Новости#Мусор#Пожары#ГУ МЧС по Тюменской области#Тюмень#Таня#Происшествия
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