В деревне Посохово дымит свалка

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области сообщили, что открытого возгорания на свалке в Посохово нет: мусор тлеет и дымит. В данный момент ситуация находится под контролем сотрудников ведомства.
Напомним, что в деревне Посохово на Московском тракте находится полигон для своза мусора, который официально закрыт уже более года. Однако часть перевозчиков продолжает возить туда мусор неофициально по ночам. Некоторые водители мусоровозов и вовсе выгружают отходы на дороге или в лесу.
Фото Дмитрия Виноходова и Кирилла Битюкова