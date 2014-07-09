В деревне Посохово дымит свалка

Напомним, что в деревне Посохово на Московском тракте находится полигон для своза мусора, который официально закрыт уже более года. Однако часть перевозчиков продолжает возить туда мусор неофициально по ночам. Некоторые водители мусоровозов и вовсе выгружают отходы на дороге или в лесу.