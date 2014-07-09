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Участники автопробега нашли в Тюмени «зебры» не по ГОСТу

9 июля 2014, 09:34
В Тюмени состоялся мониторинг обустройства пешеходных переходов вблизи детских образовательных учреждений. Знаки и дорожную разметку на соответствие нормативам проверял участник «Экспедиции-2014» государственный инспектор Главного Управления ОБДД МВД России Игорь Новожилов.
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Тюмень

В Тюмени состоялся мониторинг обустройства пешеходных переходов вблизи детских образовательных учреждений. Знаки и дорожную разметку на соответствие нормативам проверял участник «Экспедиции-2014» государственный инспектор Главного Управления ОБДД МВД России Игорь Новожилов.

В ходе проверки технических средств организации дорожного движения был выявлен ряд нарушений. Так, у школы № 40 на улице Елецкой частично отсутствуют необходимые дорожные знаки, а ширина «зебры» не соответствует требованиям ГОСТа, также не хватает всех знаков у детского сада № 73 на улице Холодильной. А на участке у школы № 5 не введено ограничение скорости движения.

Кроме того, нарушения нормативов были выявлены на нерегулируемых пешеходных переходах у дома № 2 по улице Мотостроителей и у дома № 74 по улице Максима Горького: в первом случае знаки 5.19.1(2) установлены в одном створе, во втором — отдельно от линий разметки.

Соответствующие предписания на устранение обнаруженных недостатков были направлены в Управление ГИБДД по Тюменской области.

#Новости#Пешеходный переход#Тюмень#Школы#Транспорт#Olga#Общество
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