Участники автопробега нашли в Тюмени «зебры» не по ГОСТу

В Тюмени состоялся мониторинг обустройства пешеходных переходов вблизи детских образовательных учреждений. Знаки и дорожную разметку на соответствие нормативам проверял участник «Экспедиции-2014» государственный инспектор Главного Управления ОБДД МВД России Игорь Новожилов.
В ходе проверки технических средств организации дорожного движения был выявлен ряд нарушений. Так, у школы № 40 на улице Елецкой частично отсутствуют необходимые дорожные знаки, а ширина «зебры» не соответствует требованиям ГОСТа, также не хватает всех знаков у детского сада № 73 на улице Холодильной. А на участке у школы № 5 не введено ограничение скорости движения.
Кроме того, нарушения нормативов были выявлены на нерегулируемых пешеходных переходах у дома № 2 по улице Мотостроителей и у дома № 74 по улице Максима Горького: в первом случае знаки 5.19.1(2) установлены в одном створе, во втором — отдельно от линий разметки.
Соответствующие предписания на устранение обнаруженных недостатков были направлены в Управление ГИБДД по Тюменской области.