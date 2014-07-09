Участники автопробега нашли в Тюмени «зебры» не по ГОСТу

В ходе проверки технических средств организации дорожного движения был выявлен ряд нарушений. Так, у школы № 40 на улице Елецкой частично отсутствуют необходимые дорожные знаки, а ширина «зебры» не соответствует требованиям ГОСТа, также не хватает всех знаков у детского сада № 73 на улице Холодильной. А на участке у школы № 5 не введено ограничение скорости движения.