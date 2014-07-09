У развязки на Монтажников будет 2 подземных перехода

Строительство транспортной развязки в створе улицы Монтажников началось в 4 квартале 2012 года, в текущем году на ней планируется открыть прямой ход от улицы Широтной до Республики, а завершить объект, в соответствии с госконтрактом, подрядчик ООО «Мостострой-12» должен до конца 2015 года.