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У развязки на Монтажников будет 2 подземных перехода

9 июля 2014, 15:50
В текущем году на содержание, строительство и ремонт объектов дорожного хозяйства в Тюменской области выделено порядка 10 миллиардов рублей, из них 4,2 миллиарда — средства дорожного фонда.
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Тюмень

Заместитель начальника Главного управления строительства региона Андрей Чистяков пояснил, что общая протяженность дорог в Тюменской области составляет 19 тысяч километров. Из них 8,95 тысяч — дороги регионального и межмуниципального значения, примерно столько же муниципальных дорог и 1022 километра дорог федеральных.

«Все объекты, по которым будут производиться те или иные работы, уже определены, — отметил он. — При этом основное внимание уделяется строительству крупных объектов — мостов и развязок — в городе Тюмени».

Напомним, в настоящее время в области продолжаются работы по строительству пяти крупных транспортных развязок, еще по пяти ведутся проектно-изыскательские работы.

На одном из таких объектов побывали участники экспедиции «Россия — 2014», отмечают в пресс-службе ГУСа.

Строительство транспортной развязки в створе улицы Монтажников началось в 4 квартале 2012 года, в текущем году на ней планируется открыть прямой ход от улицы Широтной до Республики, а завершить объект, в соответствии с госконтрактом, подрядчик ООО «Мостострой-12» должен до конца 2015 года.

Это один из самых масштабных дорожных объектов в области, общая длина путепровода, в соответствии с проектом, составляет 743,5 м, протяженность подходов, включая магистральные примыкающие улицы и съезды с транспортной развязки, составляет 4,46 км, общая длина подземных переходов — 126,15 м.

«По сути, это две транспортные развязки, соединенные между собой путепроводом через железную дорогу», — отметил директор ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог» Андрей Ковалев.

Строительство этой развязки обеспечит беспрепятственный проезд из восточной части города, с крупными спальными районами, в центр и обратно.

О ходе строительных работ рассказал заместитель генерального директора ООО «Мостострой-12» Вячеслав Вавилин. Он сообщил, что в настоящее время на объекте выполняются работы по строительству эстакады прямого хода, строятся надземный и два подземных пешеходных перехода. Ведется расширение проезжей части улицы Монтажников на участке от Широтной до 30 лет Победы. Обеспечивается переустройство инженерных коммуникаций.

В целом в период до 2016 года в Тюменской области планируется построить и провести реконструкцию почти 19 км автомобильных дорог и свыше 634 погонных метров мостовых сооружений. В текущем году будет отремонтировано более 250 км автомобильных дорог.

Фото развязки на Монтажников из архива

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