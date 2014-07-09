Трассу Тюмень — Курган частично расширят и реконструируют

Он отметил, что в этом году запланирован капитальный ремонт 12 километров асфальта в Омутинском районе и восьми — в Голышмановском. Сейчас ведется разработка проектной документации, которую ждет экспертиза. «Эта дорога построена в 70-х годах, еще с теми нормами. Мы планируем отремонтировать ее в 2015-м, в крайнем случае, в 2016-м году», — пояснил Апти Умат-Гиреевич.
Что касается искусственных сооружений, то сейчас на этой дороге ремонтируются три моста. В планах Уралуправтодора к 2016 году устранить все нарушения на искусственных сооружениях сети обслуживаемых ими федеральных дорог.
В прошлом году на выделенные средства был отремонтирован мост в Абатске. Сейчас реконструируют объект стоимостью 5 миллиардов, в районе Ялуторовска. «Он, правда, переходящий, до 2018 года, но подрядчики обратились с предложением закончить реконструкцию на два года раньше. То есть финансирование 2017–2018 годов перебросить на 2014–2016. Старый мост уже просто не выдерживает сегодняшний поток», — рассказал глава тюменского филиала.
Что касается дороги Курган — Тюмень, то под капремонт попадает участок с 99 до 120 километра. В данный момент проект находится на экспертизе. Есть вероятность, что он окажется в программе на 2015–2016 годы.
«Также на курганской дороге предусмотрена реконструкция 177–196 километров, где будет расширение дороги до четырех полос. Программа проектирования и строительства разработана до 2020 года», — подытожил свое выступление г-н Гандалоев.
Добавим, что из 2200 километров дорог, стоящих на подотчете управления, 1022 километра относятся к федеральным.