Трассу Тюмень — Курган частично расширят и реконструируют

В прошлом году на выделенные средства был отремонтирован мост в Абатске. Сейчас реконструируют объект стоимостью 5 миллиардов, в районе Ялуторовска. «Он, правда, переходящий, до 2018 года, но подрядчики обратились с предложением закончить реконструкцию на два года раньше. То есть финансирование 2017–2018 годов перебросить на 2014–2016. Старый мост уже просто не выдерживает сегодняшний поток», — рассказал глава тюменского филиала.