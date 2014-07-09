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«Союз» поборется за «Большого КиВиНа в золотом»

9 июля 2014, 12:26
Команда КВН «Союз», представляющая Тюменскую область, вновь примет участие в фестивале «Голосящий КиВиН», который пройдет в Юрмале уже на следующей неделе. 19 июля состоятся съемки гала-концерта с вручением наград фестиваля.
Сюжет
Тюмень

«Мы усиленно работаем над тем, чтобы начать готовиться. Есть травмированные игроки, которые тренируются по индивидуальной программе. В целом работаем над взаимодействием и слаженностью команды, отрабатываем стандарты», — отшутился один из участников команды Кирилл Коковкин на вопрос о том, как проходит подготовка к фестивалю. Его слова приводит пресс-служба Областного центра дополнительного образования детей и молодежи.

Напомним, что в арсенале «Союза» уже есть награды с юрмальского фестиваля: в 2012 году команда завоевала «Большого КиВиНа в светлом», а год назад привезла «Президентский КиВиН».

Эфир музыкального фестиваля команд КВН на Первом канале запланирован на осень.

#Новости#КВН#Тюмень#Таня#Культура
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