«Союз» поборется за «Большого КиВиНа в золотом»

«Мы усиленно работаем над тем, чтобы начать готовиться. Есть травмированные игроки, которые тренируются по индивидуальной программе. В целом работаем над взаимодействием и слаженностью команды, отрабатываем стандарты», — отшутился один из участников команды Кирилл Коковкин на вопрос о том, как проходит подготовка к фестивалю. Его слова приводит пресс-служба Областного центра дополнительного образования детей и молодежи.