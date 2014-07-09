Следователи подозревают, что мать убила новорожденное дитя

О нерадивой матери в прокуратуру сообщили сотрудники больницы, где женщина состояла на учете по беременности. Она не явилась на роды в назначенный срок, а спустя несколько недель пришла и заявила, что родила мертвого ребенка в Республике Казахстан. Документов, которые бы это подтвердили, селянка предоставить не смогла. Материалы были переданы в следственный отдел.
По словам женщины, она боялась, что малыш родится уродливым. Несостоявшаяся мать рассказала следователям, что в середине мая она родила мертвого ребенка у себя в бане и самостоятельно похоронила его примерно в трех километрах от дома, однако точное место назвать не смогла.
У следователей слова женщины вызывают недоверие. Возбуждено уголовное дело по ст.160 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, ситуация прояснится, когда будет найдено тело младенца и появится возможность назначить необходимые экспертизы. «По словам женщины, ребенок родился мертвым, но опровергнуть или подтвердить их пока нечем», — отметили в ведомстве. В настоящее время ведутся поиски места захоронения малыша.