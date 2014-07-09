nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Следователи подозревают, что мать убила новорожденное дитя

9 июля 2014, 11:21
Следователи подозревают, что жительница села Сладково убила своего новорожденного ребенка. Женщина при этом утверждает, что малыш родился мертвым. Ситуация прояснится, когда будет найдено тело младенца.
Сюжет
Дети

О нерадивой матери в прокуратуру сообщили сотрудники больницы, где женщина состояла на учете по беременности. Она не явилась на роды в назначенный срок, а спустя несколько недель пришла и заявила, что родила мертвого ребенка в Республике Казахстан. Документов, которые бы это подтвердили, селянка предоставить не смогла. Материалы были переданы в следственный отдел.

По словам женщины, она боялась, что малыш родится уродливым. Несостоявшаяся мать рассказала следователям, что в середине мая она родила мертвого ребенка у себя в бане и самостоятельно похоронила его примерно в трех километрах от дома, однако точное место назвать не смогла.

У следователей слова женщины вызывают недоверие. Возбуждено уголовное дело по ст.160 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, ситуация прояснится, когда будет найдено тело младенца и появится возможность назначить необходимые экспертизы. «По словам женщины, ребенок родился мертвым, но опровергнуть или подтвердить их пока нечем», — отметили в ведомстве. В настоящее время ведутся поиски места захоронения малыша.

#Новости#Тюменская область#Дети#Следственное управление#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25