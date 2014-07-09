Следователи подозревают, что мать убила новорожденное дитя

О нерадивой матери в прокуратуру сообщили сотрудники больницы, где женщина состояла на учете по беременности. Она не явилась на роды в назначенный срок, а спустя несколько недель пришла и заявила, что родила мертвого ребенка в Республике Казахстан. Документов, которые бы это подтвердили, селянка предоставить не смогла. Материалы были переданы в следственный отдел.