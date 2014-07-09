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Сбербанк открыл в Тюмени офис нового формата

9 июля 2014, 16:48
После переформатирования начал работу офис № 29/0083 Тюменского отделения Сбербанка, специализирующийся на обслуживании частных клиентов по адресу г. Тюмень, ул. Республики, 194/2.

В филиале можно получить полный комплекс услуг: открыть вклад, банковскую карту, отправить и получить денежный перевод, обменять валюту, подключить услуги «Автоплатеж», «Мобильный банк». Сотрудники банка помогут подобрать подходящую кредитную программу для приобретения автомобиля или жилья, оформить потребительский кредит. Возможность в любое время управлять вкладами и картами, совершать платежи и переводы через Интернет предоставляет система «Сбербанк ОнЛ@йн». Научиться работать в ней поможет консультант, для этого в офисе установлен Интернет-киоск.

В зоне круглосуточного самообслуживания через банкоматы или информационно-платежные терминалы клиенты могут совершить большинство банковских операций: снять деньги с карты, оплатить услуги ЖКХ, мобильную связь, погасить кредит, выполнить перевод с карты на карту и даже открыть вклад под повышенную процентную ставку 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

«Мы стремимся сделать новые офисы максимально удобными для клиентов — просторные помещения, наличие парковки, банкоматы с круглосуточным режимом работы. Надеемся, что открытие очередного офиса на одной из центральных улиц города порадует жителей и гостей Тюмени», — комментирует управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

В 2014 году в Тюмени запланировано открытие 7 офисов Сбербанка нового формата.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка — www.sberbank.ru.

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