Сбербанк открыл в Тюмени офис нового формата

В филиале можно получить полный комплекс услуг: открыть вклад, банковскую карту, отправить и получить денежный перевод, обменять валюту, подключить услуги «Автоплатеж», «Мобильный банк». Сотрудники банка помогут подобрать подходящую кредитную программу для приобретения автомобиля или жилья, оформить потребительский кредит. Возможность в любое время управлять вкладами и картами, совершать платежи и переводы через Интернет предоставляет система «Сбербанк ОнЛ@йн». Научиться работать в ней поможет консультант, для этого в офисе установлен Интернет-киоск.