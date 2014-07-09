Присяжные ошиблись: оправданный ими человек снова пошел убивать

Зайдя в дом, злоумышленник напал на отца, нанеся ему удар в грудь и два удара в шею. Оставив раненого лежать на полу, Ткачев обыскал его одежду, похитив 100 рублей и ключи от иномарки. После этого злодей подставил клинок к шее сына потерпевшего и вывел его в ограду. Вслед за ним пошел и раненый отец, который на крыльце упал. Увидев, что пожилой человек еще жив, Ткачев нанес ему еще один удар клинком в грудь и направился к автомобилю.