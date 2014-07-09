Присяжные ошиблись: оправданный ими человек снова пошел убивать

Направлено в суд уголовное дело в отношении 24-летнего жителя села Иевлево Ярковского района Егора Ткачева, который собирался убить трех рыбаков и забрать их имущество. Замысел ему удалось осуществить частично. Мужчина лишил жизни одного человека, а двоим удалось спастись. До этого обвинялся в убийстве пенсионерки, но его оправдал суд присяжных.
В ночь с 16 на 17 сентября 2012 года Ткачев в Иевлево через окно залез в дом к своей 88-летней прабабушке, являвшейся ветераном Великой Отечественной войны, и убил ее ножом. Найденные в доме 10,4 тысяч рублей злодей похитил и часть из них пропил в местном баре.
В апреле 2013 года прокуратура Тюменской области направила уголовное дело в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу. Ткачев заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, которые его в июле 2013 года оправдали. В октябре 2013 года по апелляционному представлению прокуратуры Тюменской области Верховный Суд РФ отменил оправдательный приговор и направил дело на новое судебное рассмотрение иным составом суда. 12 декабря состоялось первое судебное разбирательство по делу, после чего до 20 декабря был объявлен перерыв. Ткачев находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В перерыве между судебными заседаниями Ткачев лишил жизни пожилого человека и пытался убить двух его родственников, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Трагедия разыгралась в ночь с 16 на 17 декабря 2013 года.
В Иевлево из Тюмени на Hyundai Solaris на рыбалку 16 декабря приехали трое мужчин — 55-летний отец с 31-летним сыном-инвалидом и их 56-летний родственник, у которых в селе был дом.
Вечером к ним зашел пьяный Ткачев, чтобы занять 100 рублей. Рыбаки дали ему требуемую сумму, а также 200 рублей, чтобы купить для них спиртного. Молодой человек вернулся с алкоголем. Выпив с рыбаками, он решил их убить, чтобы завладеть иномаркой и деньгами. Злоумышленник сходил домой за ножом, после чего вызвал на улицу 56-летнего мужчину и нанес ему несколько ударов ножом. Ручка ножа сломалась, и клинок остался в груди потерпевшего. Мужчина скончался на месте от колото-резаных ранений грудной клетки с повреждением левого легкого.
Ткачев вытащил клинок из груди потерпевшего, чтобы убить им отца с сыном.
Зайдя в дом, злоумышленник напал на отца, нанеся ему удар в грудь и два удара в шею. Оставив раненого лежать на полу, Ткачев обыскал его одежду, похитив 100 рублей и ключи от иномарки. После этого злодей подставил клинок к шее сына потерпевшего и вывел его в ограду. Вслед за ним пошел и раненый отец, который на крыльце упал. Увидев, что пожилой человек еще жив, Ткачев нанес ему еще один удар клинком в грудь и направился к автомобилю.
Злоумышленник не смог на иномарке тронуться с места и зашел обратно в дом с молодым человеком-инвалидом. В это время потерпевший из последних сил добрался до своего автомобиля, заблокировал двери и стал сигналить, чтобы привлечь внимание местных жителей. Так он спас жизнь себе и своему сыну, у которого двое малолетних детей.
Ткачев вынужден был покинуть место происшествия и скрыться у своих родителей.
Отец с сыном поехали на машине в сторону фельдшерско-акушерского пункта. По дороге молодой человек позвонил в службу спасения и сообщил и о происшествии. Вскоре прибыла полиция, а также фельдшер, которая оказала раненому отцу медицинскую помощь.
Сын потерпевшего описал оперуполномоченному приметы разбойника. Под их описание подходил Ткачев. У оперативника в мобильном телефоне была его фотография, которую он сделал, когда расследовал убийство Ткачевым своей прабабушки.
Молодой человек опознал злоумышленника и тот был задержан по «горячим» следам.
В феврале 2014 года Тюменский областной суд на основании обвинительного вердикта другой коллегии присяжных заседателей приговорил Ткачева за убийство прабабушки и кражу у нее денег к 18 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Коллегия присяжных заседателей признала Ткачева не заслуживающим снисхождения. В апреле 2014 года Верховный Суд РФ утвердил приговор областного суда, а жалобы адвоката отклонил.
Сейчас Ткачев предстанет перед судом за второе убийство, а также разбой и покушение на убийство двух лиц. По совокупности преступлений по двум уголовным делам Ткачеву в общей сложности может грозить до 25 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.