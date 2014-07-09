Планшет за 49 селфи и 12500 лайков

Победителем стал Кирилл Андрианов, он получил подарок на одной из популярных точек региональной сети бесплатного интернета TyumenFree — площади Памяти, сообщает «РИО-Центр».
Кирилл оставил пятерых преследователей позади, сделав 49 селфи (фотографий себя) и получив за них более 12 500 лайков от друзей и болельщиков.
На сегодняшний день активными пользователями сети являются 160 тысяч человек по всей Тюменской области. Ежедневно от 3 до 5 тысяч жителей подключаются к сети. Как и раньше, в лидерах Цветной бульвар, площадь 400-летия Тюмени, аэропорт, ж/д вокзал и другие посещаемые места города.
Узнать подробности можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-100-12-90.