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Планшет за 49 селфи и 12500 лайков

9 июля 2014, 16:41
В рамках двухлетия сети TyumenFree был организован квест, победитель которого выиграл планшетный компьютер. За главный приз в течение 10 дней боролись около 30 участников.
Сюжет
Тюмень

Победителем стал Кирилл Андрианов, он получил подарок на одной из популярных точек региональной сети бесплатного интернета TyumenFree — площади Памяти, сообщает «РИО-Центр».

Кирилл оставил пятерых преследователей позади, сделав 49 селфи (фотографий себя) и получив за них более 12 500 лайков от друзей и болельщиков.

На сегодняшний день активными пользователями сети являются 160 тысяч человек по всей Тюменской области. Ежедневно от 3 до 5 тысяч жителей подключаются к сети. Как и раньше, в лидерах Цветной бульвар, площадь 400-летия Тюмени, аэропорт, ж/д вокзал и другие посещаемые места города.

Узнать подробности можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-100-12-90.

#Новости#Конкурсы#Интернет#Тюмень#Ирина#Общество
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