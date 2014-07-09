Планшет за 49 селфи и 12500 лайков

На сегодняшний день активными пользователями сети являются 160 тысяч человек по всей Тюменской области. Ежедневно от 3 до 5 тысяч жителей подключаются к сети. Как и раньше, в лидерах Цветной бульвар, площадь 400-летия Тюмени, аэропорт, ж/д вокзал и другие посещаемые места города.