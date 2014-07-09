Отец четверых детей убил приятеля, а труп отвез на остановку

Там отметили, что государственный обвинитель в ходе судебных прений просила назначить виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы. Суд при вынесении приговора учел смягчающие вину обстоятельства: наличие четверых малолетних детей, состояние его здоровья, противоправное поведение потерпевшего, явившееся поводом для преступления, а также признание мужчиной вины и раскаяние. Кроме того, в пользу злоумышленника сыграло то, что он явился с повинной и способствовал расследованию преступления.