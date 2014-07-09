Отец четверых детей убил приятеля, а труп отвез на остановку

Убийство произошло 31 января текущего года. Тюменец выпивал со своим приятелем в доме по улице Агеева. Между ними произошла ссора, и отец четверых детей несколько раз ударил друга кулаком по лицу. Потом он взял нож и 15 раз ударил им оппонента.
«Как следует из показаний обвиняемого, он позвонил в службу спасения, чтобы сообщить о совершенном преступлении, но ему посоветовали звонить утром. Мужчина решил скрыть следы совершенного преступления, бросил нож в печку, а тело приятеля положил на металлическую тележку и отвез на остановку „Пышминская“, где и оставил», — сообщили в пресс-службе Калининского районного суда г. Тюмени.
Там отметили, что государственный обвинитель в ходе судебных прений просила назначить виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы. Суд при вынесении приговора учел смягчающие вину обстоятельства: наличие четверых малолетних детей, состояние его здоровья, противоправное поведение потерпевшего, явившееся поводом для преступления, а также признание мужчиной вины и раскаяние. Кроме того, в пользу злоумышленника сыграло то, что он явился с повинной и способствовал расследованию преступления.
Суд приговорил мужчину к 7 годам 6 месяцам лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.