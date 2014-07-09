Охранник заплатит штраф за оскорбление проводницы

Тюменской транспортной прокуратурой проведена проверка по обращению жительницы г. Омска — того самого проводника поездов дальнего следования. Установлено, что в пути следования пассажирского поезда сообщением «Новый Уренгой — Новосибирск» один из охранников частного охранного предприятия, сопровождавший указанный поезд, без видимых на то причин в присутствии пассажиров оскорбил заявительницу.
Тюменским транспортным прокурором в отношении частного охранника возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме), сообщает ведомство.
Решением мирового судьи судебного участка Ленинского АО г. Тюмени частный охранник признан виновным в указанном правонарушении и привлечен к административной ответственности в виде штрафа.