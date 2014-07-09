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Охранник заплатит штраф за оскорбление проводницы

9 июля 2014, 08:50
Проводница поезда дальнего следования «Новый Уренгой — Новосибирск» пострадала от хамства сопровождавшего поезд. Она не спустила дело с рук, а обратилась в прокуратуру.

Тюменской транспортной прокуратурой проведена проверка по обращению жительницы г. Омска — того самого проводника поездов дальнего следования. Установлено, что в пути следования пассажирского поезда сообщением «Новый Уренгой — Новосибирск» один из охранников частного охранного предприятия, сопровождавший указанный поезд, без видимых на то причин в присутствии пассажиров оскорбил заявительницу.

Тюменским транспортным прокурором в отношении частного охранника возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме), сообщает ведомство.

Решением мирового судьи судебного участка Ленинского АО г. Тюмени частный охранник признан виновным в указанном правонарушении и привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

#Новости#Прокуратура#Оскорбление#Транспортная прокуратура#Женя#Общество
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