Охранник заплатит штраф за оскорбление проводницы

Тюменской транспортной прокуратурой проведена проверка по обращению жительницы г. Омска — того самого проводника поездов дальнего следования. Установлено, что в пути следования пассажирского поезда сообщением «Новый Уренгой — Новосибирск» один из охранников частного охранного предприятия, сопровождавший указанный поезд, без видимых на то причин в присутствии пассажиров оскорбил заявительницу.