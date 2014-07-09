NGR-болельщик: угадай, как закончится матч Нидерланды-Аргентина

На европейский финал чемпионата мира надеются болельщики сборной Нидерландов. И у них есть для этого все основания: «оранжевые» достаточно уверенно движутся вперед. Голландцы уже вытеснили с чемпионата две латиноамериканские команды — сборные Мексики и Коста-Рики, на очереди — матч с Аргентиной. Бело-голубые пока показывают очень вальяжную игру: до сих пор в плей-офф им хватало для победы одного гола в ворота соперников. Будем надеяться, что аргентинцы ускорятся, голландцы соберутся, и сегодняшний матч будет не менее интересным, чем первая полуфинальная игра. У Голландии есть Ван Перси и Роббен, которые умеют забивать, но сможет ли защита «оранжевых» противостоять Лео Месси и его товарищам?
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Напомним, что необходимо угадать не только победителя игры, но и счет, с которым закончится матч. Пример ответа: «Победит Аргентина со счетом 1:0». При этом считаются только голы, забитые до пенальти — в основное и добавленное время. Например, если вы считаете, что победитель в матче Нидерланды-Аргентина определится только после серии одиннадцатиметровых, то ваш ответ должен быть примерно таким: «счет 0:0, по пенальти победит Голландия».
Свои версии по поводу исхода матча нужно оставлять в комментариях к этой новости. От одного человека принимается один ответ, исправленные комментарии не засчитываются. Ответы, присланные после начала матча, также не принимаются. Первый, кто правильно угадает победителя встречи и итоговый счет, получит деньги на баланс мобильного телефона.
Не успели первым написать свой вариант — не расстраивайтесь, будьте уверены в себе и все равно оставьте в комментариях свою версию. Nashgorod.ru припас специальный суперприз для человека, который даст больше всего правильных ответов на протяжении всего плей-офф. Необязательно быть первым, нужно просто быть активным и разбираться в перипетиях игры. Чтобы упрочить свои шансы на успех в борьбе за суперприз, можно указать не только страну-победительницу и счет, но и игрока, который забьет первый гол, а также минуту, на которой он это сделает. Это не повлияет на основной конкурс, но даст дополнительные баллы в итоговом.
Итоги конкурса по матчу Нидерланды-Аргентина будут подведены 10 июля. Судьба суперприза решится 14 июля.