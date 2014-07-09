«Лето в Тобольском кремле»: Хворостовский, бал губернатора и не только

Напомним, старт «Лету в Тобольском Кремле» был дан в 2006 году оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов», которую исполняли под открытым небом артисты «Новой оперы». Тогда фестиваль посетили более 1000 человек. С каждым годом число поклонников классической музыки увеличивается. В 2013 году концерт «Чайковский-гала» с участием солистов Мариинского театра и сводного хора певческих коллективов города Санкт-Петербурга посетили более 2800 человек. В этом году фестиваль пройдет в шестой раз.