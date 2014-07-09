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«Лето в Тобольском кремле»: Хворостовский, бал губернатора и не только

9 июля 2014, 11:22
Уже в следующие выходные, с 18 по 20 июля состоится фестиваль «Лето в Тобольском кремле». В этом году он пройдет в формате марафона искусств, «хэдлайнер» — Дмитрий Хворостовский.

Яркое культурное событие приурочено к 70-летнему юбилею Тюменской области и Году культуры в России, сообщает пресс-служба губернатора.

На открытии «Лета в Тобольском кремле» на Красной площади кремля выступят филармонические и танцевальные коллективы Тюменской области. Впервые в фестивале примут участие артисты из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Кульминацией «Лета в Тобольском кремле» и его главным событием станет концерт всемирно известного русского баритона, звезды мировой оперной сцены Дмитрия Хворостовского и оркестра театра «Новая опера».

На территории кремля и Гостиного двора будут работать выставки изделий мастеров декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», выставка-продажа работ тобольских художников «Тобольский пленер».

Во второй день фестиваля в Гостином дворе пройдет спектакль Тобольского драматического театра им. Петра Ершова.

Будет организована арт-акция с участием профессиональных художников «Тантамарески легендарных личностей Тобольска и Тюменской области». В рамках фестиваля во Дворце наместника состоится губернаторский бал.

Кульминацией «Лета в Тобольском кремле» и его главным событием станет концерт всемирно известного русского баритона, звезды мировой оперной сцены Дмитрия Хворостовского и оркестра театра «Новая опера» под управлением Константина Орбеляна. Под открытым небом в Софийском дворе Дмитрий Хворостовский выступит с новой концертной программой «Песни советских композиторов».

Напомним, старт «Лету в Тобольском Кремле» был дан в 2006 году оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов», которую исполняли под открытым небом артисты «Новой оперы». Тогда фестиваль посетили более 1000 человек. С каждым годом число поклонников классической музыки увеличивается. В 2013 году концерт «Чайковский-гала» с участием солистов Мариинского театра и сводного хора певческих коллективов города Санкт-Петербурга посетили более 2800 человек. В этом году фестиваль пройдет в шестой раз.

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