«Лето в Тобольском кремле»: Хворостовский, бал губернатора и не только

Яркое культурное событие приурочено к 70-летнему юбилею Тюменской области и Году культуры в России, сообщает пресс-служба губернатора.
На открытии «Лета в Тобольском кремле» на Красной площади кремля выступят филармонические и танцевальные коллективы Тюменской области. Впервые в фестивале примут участие артисты из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Кульминацией «Лета в Тобольском кремле» и его главным событием станет концерт всемирно известного русского баритона, звезды мировой оперной сцены Дмитрия Хворостовского и оркестра театра «Новая опера».
На территории кремля и Гостиного двора будут работать выставки изделий мастеров декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», выставка-продажа работ тобольских художников «Тобольский пленер».
Во второй день фестиваля в Гостином дворе пройдет спектакль Тобольского драматического театра им. Петра Ершова.
Будет организована арт-акция с участием профессиональных художников «Тантамарески легендарных личностей Тобольска и Тюменской области». В рамках фестиваля во Дворце наместника состоится губернаторский бал.
Кульминацией «Лета в Тобольском кремле» и его главным событием станет концерт всемирно известного русского баритона, звезды мировой оперной сцены Дмитрия Хворостовского и оркестра театра «Новая опера» под управлением Константина Орбеляна. Под открытым небом в Софийском дворе Дмитрий Хворостовский выступит с новой концертной программой «Песни советских композиторов».
Напомним, старт «Лету в Тобольском Кремле» был дан в 2006 году оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов», которую исполняли под открытым небом артисты «Новой оперы». Тогда фестиваль посетили более 1000 человек. С каждым годом число поклонников классической музыки увеличивается. В 2013 году концерт «Чайковский-гала» с участием солистов Мариинского театра и сводного хора певческих коллективов города Санкт-Петербурга посетили более 2800 человек. В этом году фестиваль пройдет в шестой раз.