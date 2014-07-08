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Тюменец Заур Рамазанов — призер Первенства Европы по дзюдо

8 июля 2014, 09:24
Тюменский спортсмен Заур Рамазанов завоевал серебро Первенства Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в Афинах.
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Тюмень

Турнир, прошедший в столице Греции в минувшие выходные, собрал 429 спортсменов из 42 стран мира.

Третий соревновательный день принес серебряную медаль тюменцу Зауру Рамазанову. Он выступал в категории до 81 кг, представленной 31 спортсменом. Победитель первенств Мира и России провел четыре победные встречи — с греком Константиносом Пападимитриу, Лазаром Купичем из Черногории, французом Тони Персихе и Эдуардом Триппелем из Германии.

В финале, как и ожидалось, Рамазанов встретился со своим постоянным соперником по финалам Турпалом Тепкаевым. Напомним, что в этом году они уже трижды встречались в финалах различных турниров: в финале чемпионата России победу праздновал Рамазанов, в двух финалах Кубков Европы побеждал Тепкаев.

На этот раз в упорной борьбе Заур уступил своему сопернику, завоевав серебряную медаль турнира, отметили в пресс-сслужбе центра спортивной подготовки.

#Новости#Дзюдо#Тюмень#Таня#Спорт
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