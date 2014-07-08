Тюменец Заур Рамазанов — призер Первенства Европы по дзюдо

В финале, как и ожидалось, Рамазанов встретился со своим постоянным соперником по финалам Турпалом Тепкаевым. Напомним, что в этом году они уже трижды встречались в финалах различных турниров: в финале чемпионата России победу праздновал Рамазанов, в двух финалах Кубков Европы побеждал Тепкаев.