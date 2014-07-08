Техпроблемы помешали дебюту тюменца в РСКГ

Для представителя областного центра этап закончился едва начавшись — по причине поломки двигателя пилот из Тюмени вынужден был досрочно завершить свою дебютную гонку в РСКГ, пропустив все официальные сессии этапа на Kazan Ring.
«В целом этап, несмотря на то, что в итоге мы и не смогли особо принять в нем участие, вернее, в его главной части, сложился я бы не сказал что плохо. В четверг и начало пятницы все было отлично — я вкатывался в трассу, в колеса, в подвеску, улучшал время и ехал в топ-15. Всего на этапе было 25 человек в моем классе „Национальный“.
Очень порадовал и даже немного шокировал уровень подготовки чемпионата в том, что касается организации, подготовки трассы, обеспечения безопасности, отношения к пилотом и так далее — все это было на наивысшем уровне. Я, конечно, участвовал не во всех российских сериях, но чемпионат РСКГ затмил все, в которых мне доводилось так или иначе принимать участие.
С машиной же в Казани приключилось то, что и обычно приключается. В каждой серии едут машины, которые подготовлены именно под эту дисциплину, а в каждой дисциплине есть свои подводные камни по подготовке машины. Мы некоторые из них знали, а некоторые нет. Как раз те, которых мы не знали, и всплыли наружу. Сейчас мотор, который нас подвел, уже на ревизии и ремонтируется.
Предвидя вопрос о следующем этапе, поеду я или нет, отвечу, что пока мы не знаем. „Кольцо“, как оказалось, далеко не дешевая дисциплина, и наши дальнейшие старты в РСКГ полностью зависят от бюджета. Следующий этап будет так же в Казани в начале августа — посмотрим, как все сложится для нас», — подвел итоги выезда в Казань Кирилл Лавров.