Техпроблемы помешали дебюту тюменца в РСКГ

С машиной же в Казани приключилось то, что и обычно приключается. В каждой серии едут машины, которые подготовлены именно под эту дисциплину, а в каждой дисциплине есть свои подводные камни по подготовке машины. Мы некоторые из них знали, а некоторые нет. Как раз те, которых мы не знали, и всплыли наружу. Сейчас мотор, который нас подвел, уже на ревизии и ремонтируется.