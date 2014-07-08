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Технические требования к Visa и MasterCard смягчили

8 июля 2014, 16:02
Visa и MasterCard получили новую поблажку от российских властей. На этот раз в части технического обеспечения деятельности. Чипы на картах теперь необязательно должны быть российскими, а софт может закупаться и у российских «дочек» иностранных производителей.
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Тюмень

Минфин направил в правительство согласованный с профильными ведомствами документ, устанавливающий технические требования к национально значимым платежным системам. Необходимость таких требований прописана в принятых в начале мая поправках к закону «О национальной платежной системе». Они разрешают работать в России без уплаты обеспечительных взносов только национально значимым игрокам. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на «Коммерсантъ».

В ходе доработки первоначальный вариант документа, касающегося технических требований, сильно изменился. По данным издания, основных изменений два. Если первоначально в законе содержалось требование о производстве всех составляющих чипов в России, теперь достаточного лишь российской сборки. Другое требование касалось доли российских разработок в инфраструктуре платежной системы (программном обеспечении). Она осталась равна 25 процентам, но теперь речь идет не о российских разработчиках, а о российских правообладателях.

Участники рынка объясняют смену подхода властей тем, что перспектива замены МПС российскими игроками пока остается призрачной, а к уходу двух крупнейших игроков российский рынок не готов.

Собеседники издания отмечают, что в новой редакции документа требования оказались настолько либеральными, что после смены иностранных собственников на российских и построения в РФ процессинговых центров претендовать на статус национально значимых смогут даже МПС. При этом первая версия технических требований делала эти планы практически нереализуемыми.

Напомним, необходимость смены формата деятельности в России для международных платежных систем была вызвана решением о создании российской национальной платежной системы. В свою очередь, желание создать НПС возникло после отключения сервисов Visa и MasterCard для ряда российский банков, попавших под санкции США. В России сочли, что Visa и MasterCard слишком уязвимы для политического давления со стороны правительств стран Запада.

Фото: runyweb.com

#Новости#Экономика#Тюмень#Платежные системы#Саша
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