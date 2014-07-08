Технические требования к Visa и MasterCard смягчили

В ходе доработки первоначальный вариант документа, касающегося технических требований, сильно изменился. По данным издания, основных изменений два. Если первоначально в законе содержалось требование о производстве всех составляющих чипов в России, теперь достаточного лишь российской сборки. Другое требование касалось доли российских разработок в инфраструктуре платежной системы (программном обеспечении). Она осталась равна 25 процентам, но теперь речь идет не о российских разработчиках, а о российских правообладателях.