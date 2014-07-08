Суд отправил в колонию группу наркоторговцев

В январе 2012 года Берняев создал в областном центре организованную преступную группу для сбыта запрещенных курительных смесей и других наркотических средств, в которую вовлек свою сожительницу Богданову (впоследствии женщина вышла за него замуж) и ее родственника Чедаева. В июне того же года к группировке присоединился Тимофеев, а в июле — Вадим Ямалетдинов (во время рассмотрения дела в суде он умер).
Сбыт наркотиков осуществлялся через отлаженную систему тайников.
«О деятельности преступной группы узнали сотрудники управления наркоконтроля по Тюменской области, которые в августе 2012 года пресекли ее деятельность. 17 августа 2012 года в ходе обыска в жилище Берняева и Богдановой было обнаружено и изъято более 3,5 кг наркотических средств. В июле 2013 года прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении наркодельцов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Суд признал всех участников наркогруппировки виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, г» ч. 3 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в особо крупном размере), чч. 1 и 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (приготовление и покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).
Берняев осужден к 11 годам, а его супруга — к 9 годам заключения. Чедаеву назначено 10 лет, а Тимофееву — 4 года 9 месяцев лишения свободы. Мужчины будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а женщина — в исправительной колонии общего режима.