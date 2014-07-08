Суд отправил в колонию группу наркоторговцев

В январе 2012 года Берняев создал в областном центре организованную преступную группу для сбыта запрещенных курительных смесей и других наркотических средств, в которую вовлек свою сожительницу Богданову (впоследствии женщина вышла за него замуж) и ее родственника Чедаева. В июне того же года к группировке присоединился Тимофеев, а в июле — Вадим Ямалетдинов (во время рассмотрения дела в суде он умер).